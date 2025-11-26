Två snabba mål gav Njurunda tre poäng mot Ånge

Njurunda segrade – 4–2 mot Ånge

Linus Lind gjorde två mål för Njurunda

Andra förlusten i rad för Ånge

Matchen mellan hemmalaget Njurunda och gästande Ånge var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Njurunda med två snabba mål – genom Linus Lind till 3–2 och 35 sekunder senare Elliot Englund till 4–2 och vann matchen i U20 Region norr B herr med 4–2 (1–1, 0–0, 3–1).

Senast lagen möttes tog Ånge en storseger med 9–3, men den här gången var det Njurunda som var starkare.

Linus Lind gjorde två mål för Njurunda

Ånge tog ledningen efter 14.35 genom Kristers Korbans assisterad av Rolands Ramutis.

1–1 kom efter 18.38 när Linus Lind fick träff på passning från Pontus Laestander och Fred Ingeson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Ånge gjorde 1–2 genom Rolands Ramutis efter 1.22 i tredje perioden.

Njurunda vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 inom bara 5.19. 3–2-målet kom med bara 3.53 kvar att spela genom Linus Lind. Och med drygt tre minuter kvar att spela kom också 4–2 genom Elliot Englund.

Resultatet innebär att Njurunda ligger kvar på åttonde plats och Ånge på sjunde plats i tabellen.

I sista omgången har Njurunda Östersund hemma i Modin & Zetterberg Hallen, söndag 30 november 13.00.

Njurunda–Ånge 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)

U20 Region norr B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (14.35) Kristers Korbans (Rolands Ramutis), 1–1 (18.38) Linus Lind (Pontus Laestander, Fred Ingeson).

Tredje perioden: 1–2 (41.22) Rolands Ramutis (Jaroslavs Cirkins), 2–2 (51.23) Oskar Nordsten (Gustavs Burkits), 3–2 (56.07) Linus Lind (Reinis Mednis, Fred Ingeson), 4–2 (56.42) Elliot Englund (Hugo Vedin, Anton Inkinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 2-0-3

Ånge: 1-0-4

Nästa match:

Njurunda: Östersunds IK, hemma, 30 november