Två snabba mål gav Haninge Anchors tre poäng mot IFK Salem
- Seger för Haninge Anchors med 4–2 mot IFK Salem
- Melwin Kollberg matchvinnare för Haninge Anchors
- Järna nästa för Haninge Anchors
Matchen mellan hemmalaget Haninge Anchors och gästande IFK Salem var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Haninge Anchors med två snabba mål – genom Melwin Kollberg till 3–2 och en minut senare Gustav Michelsson Kindbom till 4–2 och vann matchen i U20 division 1 östra C herr med 4–2 (2–2, 0–0, 2–0).
Haninge Anchors tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Gresté.
IFK Salem gjorde 1–1 genom Kevin Stahl efter 6.41.
Haninge Anchors gjorde 2–1 genom Oscar Blomqvist efter 7.04 i matchen.
IFK Salem gjorde 2–2 genom Felix Lindström efter 14.45.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden var det Haninge Anchors som dominerade och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål i mitten av perioden av Melwin Kollberg och Gustav Michelsson Kindbom.
Den 11 oktober möts lagen återigen, då i Salems Ishall.
I nästa match, lördag 11 oktober möter Haninge Anchors Järna borta i Järna Ishall 12.40 medan IFK Salem spelar hemma mot Haninge Anchors 17.15.
Haninge Anchors–IFK Salem 4–2 (2–2, 0–0, 2–0)
U20 division 1 östra C herr, Torvalla Ishall
Första perioden: 1–0 (0.31) Alexander Gresté (Alexander Malm, Melwin Kollberg), 1–1 (6.41) Kevin Stahl, 2–1 (7.04) Oscar Blomqvist (Hugo Wremborn, Elton Bygård), 2–2 (14.45) Felix Lindström (Vincent Baldervin, Theo Leeiner).
Tredje perioden: 3–2 (52.54) Melwin Kollberg (Alexander Gresté), 4–2 (53.13) Gustav Michelsson Kindbom (Charlie Håkansson).
Nästa match:
Haninge Anchors: Järna SK, borta, 11 oktober
IFK Salem: Haninge Anchors HC, hemma, 11 oktober
