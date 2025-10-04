Två snabba mål gav Haninge Anchors tre poäng mot IFK Salem

Seger för Haninge Anchors med 4–2 mot IFK Salem

Melwin Kollberg matchvinnare för Haninge Anchors

Järna nästa för Haninge Anchors

Matchen mellan hemmalaget Haninge Anchors och gästande IFK Salem var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Haninge Anchors med två snabba mål – genom Melwin Kollberg till 3–2 och en minut senare Gustav Michelsson Kindbom till 4–2 och vann matchen i U20 division 1 östra C herr med 4–2 (2–2, 0–0, 2–0).

Haninge Anchors tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Gresté.

IFK Salem gjorde 1–1 genom Kevin Stahl efter 6.41.

Haninge Anchors gjorde 2–1 genom Oscar Blomqvist efter 7.04 i matchen.

IFK Salem gjorde 2–2 genom Felix Lindström efter 14.45.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden var det Haninge Anchors som dominerade och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål i mitten av perioden av Melwin Kollberg och Gustav Michelsson Kindbom.

Den 11 oktober möts lagen återigen, då i Salems Ishall.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Haninge Anchors Järna borta i Järna Ishall 12.40 medan IFK Salem spelar hemma mot Haninge Anchors 17.15.

Haninge Anchors–IFK Salem 4–2 (2–2, 0–0, 2–0)

U20 division 1 östra C herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (0.31) Alexander Gresté (Alexander Malm, Melwin Kollberg), 1–1 (6.41) Kevin Stahl, 2–1 (7.04) Oscar Blomqvist (Hugo Wremborn, Elton Bygård), 2–2 (14.45) Felix Lindström (Vincent Baldervin, Theo Leeiner).

Tredje perioden: 3–2 (52.54) Melwin Kollberg (Alexander Gresté), 4–2 (53.13) Gustav Michelsson Kindbom (Charlie Håkansson).

Nästa match:

Haninge Anchors: Järna SK, borta, 11 oktober

IFK Salem: Haninge Anchors HC, hemma, 11 oktober