Två snabba mål gav Florida två poäng mot Chicago

Florida vann med 5–1 mot Chicago

Floridas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tobias Bjoernfot med två mål för Florida

Matchen mellan hemmalaget Chicago och gästande Florida var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Florida med två snabba mål – genom Sam Reinhart till 1–4 och en minut senare Tobias Bjoernfot till 1–5 och vann matchen i NHL med 5–1 (0–0, 1–1, 4–0).

Segern var Floridas fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Mackie Samoskevich blev matchvinnare

Första perioden blev mållös.

Tobias Bjoernfot gjorde 1–0 till Florida 15.33 in i andra perioden efter förarbete av Cole Schwindt. Efter 19.30 i andra perioden nätade Tyler Bertuzzi framspelad av Ilja Michejev och Wyatt Kaiser och kvitterade för Chicago.

I tredje perioden var det Florida som dominerade och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Mackie Samoskevich, Carter Verhaeghe, Sam Reinhart och Tobias Bjoernfot.

Säsongens första möte lagen emellan vann Florida med 3–2.

Chicago tar sig an Minnesota i nästa match borta onsdag 28 januari 02.00. Florida möter samma dag 01.00 Utah Mammoth hemma.

Chicago–Florida 1–5 (0–0, 1–1, 0–4)

NHL, United Center

Andra perioden: 0–1 (35.33) Tobias Bjoernfot (Cole Schwindt), 1–1 (39.30) Tyler Bertuzzi (Ilja Michejev, Wyatt Kaiser).

Tredje perioden: 1–2 (45.20) Mackie Samoskevich (Gustav Forsling), 1–3 (47.24) Carter Verhaeghe (Evan Rodrigues, Gustav Forsling), 1–4 (58.11) Sam Reinhart (Evan Rodrigues, Aaron Ekblad), 1–5 (59.38) Tobias Bjoernfot (Carter Verhaeghe, Anton Lundell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-1-2

Florida: 4-0-1

Nästa match:

Chicago: Minnesota Wild, borta, 28 januari 02.00

Florida: Utah Mammoth, hemma, 28 januari 01.00