Två poäng för San Jose på hemmaplan mot Chicago

San Jose segrade – 3–2 mot Chicago

San Joses femte seger på de senaste sex matcherna

Will Smith avgjorde för San Jose

Det blev en uddamålsseger för San Jose i matchen mot Chicago i NHL på tisdagen. Laget vann med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1) hemma i SAP Center at San Jose.

Segern var San Joses femte på de senaste sex matcherna.

Edmonton nästa för San Jose

Ryan Donato gav gästande Chicago ledningen efter 9.01 efter pass från Frank Nazar och Connor Bedard.

Efter 6.57 i andra perioden nätade William Eklund och kvitterade för San Jose. Kiefer Sherwood gjorde dessutom 2–1 efter 14.55 på pass av William Eklund och Alexander Wennberg.

3.28 in i tredje perioden nätade San Joses Will Smith på pass av Collin Graf och Macklin Celebrini och ökade ledningen. 6.09 in i perioden slog Frank Nazar till framspelad av Teuvo Teräväinen och Anton Frondell och reducerade. Men mer än så orkade Chicago inte med.

Säsongens första möte lagen emellan vann Chicago med 6–3.

Nästa motstånd för San Jose är Edmonton. Lagen möts torsdag 9 april 04.00 i SAP Center at San Jose. Chicago tar sig an Carolina hemma fredag 10 april 02.30.

San Jose–Chicago 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (9.01) Ryan Donato (Frank Nazar, Connor Bedard).

Andra perioden: 1–1 (26.57) William Eklund, 2–1 (34.55) Kiefer Sherwood (William Eklund, Alexander Wennberg).

Tredje perioden: 3–1 (43.28) Will Smith (Collin Graf, Macklin Celebrini), 3–2 (46.09) Frank Nazar (Teuvo Teräväinen, Anton Frondell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 4-0-1

Chicago: 1-1-3

Nästa match:

San Jose: Edmonton Oilers, hemma, 9 april 04.00

Chicago: Carolina Hurricanes, hemma, 10 april 02.30