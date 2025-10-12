Två poäng för Florida hemma mot Ottawa

Florida segrade – 6–2 mot Ottawa

Aaron Ekblad matchvinnare för Florida

Tredje raka segern för Florida

Hemmalaget Florida tog hem de två poängen efter seger mot Ottawa i NHL. 6–2 (2–1, 2–0, 2–1) slutade matchen på söndagen.

Florida–Ottawa – mål för mål

Florida startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Brad Marchand och Evan Rodrigues innan Ottawa svarade och gjorde 2–1 genom Shane Pinto. Även i andra perioden var Florida starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Aaron Ekblad och Anton Lundell. Florida gjorde två mål i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, målen av Mackie Samoskevich och Sam Reinhart och punkterade matchen.

Shane Pinto reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Ottawa. Florida tog därmed en stabil seger.

Ottawa tog hem lagens senaste möte med 3–0 i Canadian Tire Centre.

Nästa motstånd för Florida är Philadelphia. Lagen möts tisdag 14 oktober 01.00 i Wells Fargo Center. Ottawa tar sig an Nashville hemma måndag 13 oktober 19.00.

Florida–Ottawa 6–2 (2–1, 2–0, 2–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (6.08) Brad Marchand (Seth Jones), 2–0 (9.54) Evan Rodrigues (Aaron Ekblad), 2–1 (17.33) Shane Pinto (Ridly Greig).

Andra perioden: 3–1 (20.35) Aaron Ekblad (Brad Marchand, Seth Jones), 4–1 (38.30) Anton Lundell (Jeff Petry, Carter Verhaeghe).

Tredje perioden: 5–1 (45.28) Mackie Samoskevich (Anton Lundell), 6–1 (51.14) Sam Reinhart (Gustav Forsling), 6–2 (57.36) Shane Pinto (Claude Giroux).

Nästa match:

Florida: Philadelphia Flyers, borta, 14 oktober

Ottawa: Nashville Predators, hemma, 13 oktober