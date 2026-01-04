Två mål för Thomas Chabot när Ottawa besegrade Winnipeg

Seger för Ottawa med 4–2 mot Winnipeg

Thomas Chabot tvåmålsskytt för Ottawa

Drake Batherson matchvinnare för Ottawa

Ottawa vann mötet med Winnipeg hemma med 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) på söndagen i NHL.

Winnipeg tog ledningen efter tolv minuter genom Adam Lowry efter förarbete från Kyle Connor.

1–1 kom efter 15.02 när Thomas Chabot fick träff på pass av Brady Tkachuk.

Ottawa gjorde också 2–1 efter 5.56 i andra perioden när Thomas Chabot hittade rätt på nytt på pass av Nick Jensen och Ridly Greig.

Drake Batherson gjorde dessutom 3–1 efter 15.49 framspelad av Tim Stützle och Dylan Cozens.

10.10 in i tredje perioden satte Kyle Connor pucken på pass av Dylan Demelo och Josh Morrissey och reducerade. Men mer än så orkade Winnipeg inte med.

15.28 in i perioden fick Claude Giroux utdelning framspelad av Jake Sanderson och Shane Pinto och ökade ledningen. Giroux fullbordade därmed Ottawas vändning.

Lagens första möte för säsongen vann Ottawa med 3–2 efter förlängningsspel .

Ottawa tar sig an Detroit i nästa match hemma tisdag 6 januari 01.30. Winnipeg möter Vegas hemma onsdag 7 januari 02.00.

Ottawa–Winnipeg 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (12.08) Adam Lowry (Kyle Connor), 1–1 (15.02) Thomas Chabot (Brady Tkachuk).

Andra perioden: 2–1 (25.56) Thomas Chabot (Nick Jensen, Ridly Greig), 3–1 (35.49) Drake Batherson (Tim Stützle, Dylan Cozens).

Tredje perioden: 3–2 (50.10) Kyle Connor (Dylan Demelo, Josh Morrissey), 4–2 (55.28) Claude Giroux (Jake Sanderson, Shane Pinto).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-1-2

Winnipeg: 0-1-4

Nästa match:

Ottawa: Detroit Red Wings, hemma, 6 januari 01.30

Winnipeg: Vegas Golden Knights, hemma, 7 januari 02.00