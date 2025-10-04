Två mål för Robin Kovacs när Linköping besegrade HV 71

Linköping segrade – 4–1 mot HV 71

Robin Kovacs med två mål för Linköping

Andra raka segern för Linköping

Linköping vann mötet med HV 71 hemma med 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) på lördagen i SHL.

Linköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 14.31 i andra perioden slog Lucas Lagerberg till på pass av Martin Johnsen och Santeri Hatakka och reducerade åt HV 71. Tredje perioden var länge mållös. Linköping gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål på 31 sekunder i slutet av perioden av Robin Kovacs och Fredrik Karlström och avgjorde matchen.

I nästa match möter Linköping Leksand borta och HV 71 möter Luleå borta. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.00.

Linköping–HV 71 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (2.20) Oliver Johansson (Zion Nybeck, Theodor Lennström), 2–0 (17.39) Robin Kovacs (David Bernhardt, Markus Ljungh).

Andra perioden: 2–1 (34.31) Lucas Lagerberg (Martin Johnsen, Santeri Hatakka).

Tredje perioden: 3–1 (59.19) Robin Kovacs, 4–1 (59.50) Fredrik Karlström (Nicholas Shore).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-0-2

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Linköping: Leksands IF, borta, 9 oktober

HV 71: Luleå HF, borta, 9 oktober