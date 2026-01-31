Två mål för Rasmus Sjöqvist när Ö-vik Hockey J20 vann mot Kalix

Ö-vik Hockey J20 vann med 5–1 mot Kalix

Ö-vik Hockey J20:s Rasmus Sjöqvist tvåmålsskytt

Johannes Andersson avgjorde för Ö-vik Hockey J20

Det blev Ö-vik Hockey J20 som vann matchen hemma mot Kalix i U20 region norr topp 8 herr på lördagen. 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) slutade matchen.

Ö-vik Hockey J20 hade förlorat de senaste fem mötena mot Kalix inför dagens möte.

Rasmus Sjöqvist gjorde två mål för Ö-vik Hockey J20

Carl Lindmark Porter gjorde 1–0 till Ö-vik Hockey J20 efter fem minuters spel med assist av Olle Andersson och Alvin Kavenstrand. Efter 11.46 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Johannes Andersson fick träff efter förarbete av Rasmus Sjöqvist.

Efter 10.57 i andra perioden slog Sigge Forslund till framspelad av Albin Sundberg och gjorde 3–0. Kalix Malte Eriksson gjorde 3–1 efter 19.01 på pass av Luca Habisreutinger och Tommi Tukia.

15.41 in i tredje perioden nätade Ö-vik Hockey J20:s Rasmus Sjöqvist och ökade ledningen. Efter 17.30 nätade Rasmus Sjöqvist återigen framspelad av Olle Andersson och Kalle Eriksson och ökade ledningen för Ö-vik Hockey J20.

Rasmus Sjöqvist gjorde två mål för Ö-vik Hockey J20 och spelade dessutom fram till ett mål.

Ö-vik Hockey J20 har tre segrar och två förluster och 24–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kalix har fem förluster och 7–27 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Ö-vik Hockey J20 nu ligger på tredje plats i tabellen. Kalix är på femte plats. Noteras kan att Kalix sedan den 16 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Kalix med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 februari. Då möter Ö-vik Hockey J20 Boden i Husumhallen 14.40. Kalix tar sig an Umeå Hockeyklubb borta 14.30.

Ö-vik Hockey J20–Kalix 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

U20 region norr topp 8 herr, Husumhallen

Första perioden: 1–0 (5.19) Carl Lindmark Porter (Olle Andersson, Alvin Kavenstrand), 2–0 (11.46) Johannes Andersson (Rasmus Sjöqvist).

Andra perioden: 3–0 (30.57) Sigge Forslund (Albin Sundberg), 3–1 (39.01) Malte Eriksson (Luca Habisreutinger, Tommi Tukia).

Tredje perioden: 4–1 (55.41) Rasmus Sjöqvist, 5–1 (57.30) Rasmus Sjöqvist (Olle Andersson, Kalle Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey J20: 3-1-1

Kalix: 0-1-4

Nästa match:

Ö-vik Hockey J20: Bodens HF, hemma, 1 februari 14.40

Kalix: Umeå Hockeyklubb, borta, 1 februari 14.30