Två mål för Pavel Zacha när Boston vann mot St Louis

Viktor Arvidsson matchvinnare för Boston

Det blev Boston som vann matchen hemma mot St Louis i NHL på fredagen. 5–2 (2–0, 3–1, 0–1) slutade matchen.

Alex Steeves gav Boston ledningen efter sex minuter efter pass från Morgan Geekie och Elias Lindholm.

Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Morgan Geekie med assist av Elias Lindholm och Alex Steeves efter 11.25.

St Louis reducerade dock till 2–1 genom Pavel Butjnevitj tidigt i andra perioden av perioden.

Boston stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–1 till 5–1.

9.09 in i tredje perioden fick Pius Suter utdelning framspelad av Dylan Holloway och Jordan Kyrou och reducerade. Men mer än så orkade St Louis inte med.

Den 10 december möts lagen återigen, då i Enterprise Center.

Söndag 7 december 01.00 möter Boston New Jersey hemma i TD Garden medan St Louis spelar borta mot Ottawa.

Boston–St Louis 5–2 (2–0, 3–1, 0–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (6.30) Alex Steeves (Morgan Geekie, Elias Lindholm), 2–0 (11.25) Morgan Geekie (Elias Lindholm, Alex Steeves).

Andra perioden: (Colton Parayko), 3–1 (26.04) Viktor Arvidsson (Mason Lohrei, Victor Soderstrom), 4–1 (32.27) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson, Mason Lohrei), 5–1 (39.59) Pavel Zacha.

Tredje perioden: 5–2 (49.09) Pius Suter (Dylan Holloway, Jordan Kyrou).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-0-2

St Louis: 2-1-2

Nästa match:

Boston: New Jersey Devils, hemma, 7 december

St Louis: Ottawa Senators, borta, 7 december