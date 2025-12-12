Två mål för Ottawas Tim Stützle i segern mot Columbus

Bortalaget Ottawa vann mot Columbus i NHL. 3–6 (1–4, 2–1, 0–1) slutade matchen på fredagen.

I och med detta har Columbus fyra förluster i rad.

Ottawa tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.58 genom David Perron och gick upp till 0–3. Columbus kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Ottawa dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Columbus reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Dante Fabbro och Dmitrij Voronkov i andra perioden.

Efter 17.59 i andra perioden gjorde Ottawa 3–5 genom Tim Stützle som gjorde sitt andra mål.

Claude Giroux stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.23 kvar att spela med assist av Mike Amadio. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Drake Batherson och Mike Amadio gjorde ett mål och två assist var för Ottawa.

Columbus har en vinst och fyra förluster och 16–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har två vinster och tre förluster och 17–15 i målskillnad.

I nästa match möter Columbus Vegas hemma på söndag 14 december 01.00. Ottawa möter Minnesota lördag 13 december 20.00 borta.

Columbus–Ottawa 3–6 (1–4, 2–1, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (6.58) David Perron (Dylan Cozens, Drake Batherson), 0–2 (8.11) Drake Batherson (David Perron, Dylan Cozens), 0–3 (14.55) Tim Stützle (Drake Batherson, Dylan Cozens), 1–3 (18.04) Boone Jenner (Zach Werenski), 1–4 (19.26) Mike Amadio.

Andra perioden: 2–4 (23.02) Dante Fabbro (Boone Jenner, Kent Johnson), 3–4 (28.06) Dmitrij Voronkov (Kirill Martjenko, Zach Werenski), 3–5 (37.59) Tim Stützle (Mike Amadio).

Tredje perioden: 3–6 (58.37) Claude Giroux (Mike Amadio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 1-1-3

Ottawa: 2-0-3

Nästa match:

Columbus: Vegas Golden Knights, hemma, 14 december 01.00

Ottawa: Minnesota Wild, borta, 13 december 20.00