Två mål för Noah Östlund när Buffalo vann mot Nashville

Det blev Buffalo som vann matchen borta mot Nashville i NHL på onsdagen. 3–5 (0–3, 2–1, 1–1) slutade matchen.

Buffalo stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.13 i mitten av perioden.

Efter 4.20 i andra perioden ökade Buffalo på till 0–4 genom Tage Thompson.

Nashville reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Ryan O’Reilly och Filip Forsberg i andra perioden.

Ryan O’Reilly såg till att Nashville reducerade igen efter 9.30 i tredje perioden framspelad av Luke Evangelista och Filip Forsberg. Buffalo punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.46 kvar att spela genom Peyton Krebs med assist av Mattias Samuelsson. 3–5-målet blev matchens sista.

Ryan O’Reilly gjorde två mål för Nashville och spelade dessutom fram till två mål och Filip Forsberg stod för ett mål och två assists. Konsta Helenius gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Buffalo.

Lagen möts igen 7 mars i KeyBank Center.

I nästa match, fredag 23 januari möter Nashville Ottawa hemma i Bridgestone Arena 02.00 medan Buffalo spelar borta mot Montreal 01.00.

Nashville–Buffalo 3–5 (0–3, 2–1, 1–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (8.11) Noah Östlund (Konsta Helenius, Rasmus Dahlin), 0–2 (11.45) Noah Östlund (Konsta Helenius, Owen Power), 0–3 (17.24) Konsta Helenius (Peyton Krebs, Rasmus Dahlin).

Andra perioden: 0–4 (24.20) Tage Thompson (Alex Tuch, Josh Doan), 1–4 (30.09) Ryan O’Reilly (Filip Forsberg, Brady Skjei), 2–4 (31.54) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly, Ryan O’Reilly).

Tredje perioden: 3–4 (49.30) Ryan O’Reilly (Luke Evangelista, Filip Forsberg), 3–5 (58.14) Peyton Krebs (Mattias Samuelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Buffalo: 3-1-1

Nästa match:

Nashville: Ottawa Senators, hemma, 23 januari 02.00

Buffalo: Montreal Canadiens, borta, 23 januari 01.00