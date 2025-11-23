Två mål för Nälden/Östersund U18:s Ludvig Sulk i segern mot AIK-Hockey Härnösand U18

Nälden/Östersund U18-seger med 5–4 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Nälden/Östersund U18:s Ludvig Sulk tvåmålsskytt

Anton Söderberg matchvinnare för Nälden/Östersund U18

Hemmalaget Nälden/Östersund U18 vann mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr. 5–4 (4–1, 0–1, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Ludvig Sulk gjorde två mål för Nälden/Östersund U18

Nälden/Östersund U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Viktor Andersson reducerade för AIK-Hockey Härnösand U18 efter 2.58 in i andra perioden framspelad av Alfred Sjöholm och Markuss Staugis.

AIK-Hockey Härnösand U18 reducerade dock till 4–3 genom Alexander Hellström efter 7.25 av perioden.

Efter 9.04 i tredje perioden gjorde Nälden/Östersund U18 5–3 genom Anton Söderberg.

Daniel Daksevic reducerade förvisso men närmare än 5–4 kom inte AIK-Hockey Härnösand U18.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Alfred Sjöholm hade tre assists.

Förlusten var AIK-Hockey Härnösand U18:s tredje uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Nälden/Östersund U18 nu ligger på tionde plats i tabellen. AIK-Hockey Härnösand U18 är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann AIK-Hockey Härnösand med 4–3 efter förlängning .

I nästa omgång har Nälden/Östersund U18 Njurunda U18 borta i Modin & Zetterberg Hallen, lördag 6 december 13.00. AIK-Hockey Härnösand U18 spelar hemma mot ÖSK/Ö-vik U18 onsdag 26 november 19.30.

Nälden/Östersund U18–AIK-Hockey Härnösand U18 5–4 (4–1, 0–1, 1–2)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (3.03) Vladislavs Martukans (Hugo Ulander), 1–1 (11.38) Olle Alander Bäckman (Julius Von Krusenstierna, Axel Wibom), 2–1 (13.07) Ludvig Sulk (Elias Häggblad), 3–1 (16.34) Ludvig Sulk (Anton Söderberg, Anton Hemå), 4–1 (17.11) Edvin Kristoffersson (Olle Alander Bäckman).

Andra perioden: 4–2 (22.58) Viktor Andersson (Alfred Sjöholm, Markuss Staugis).

Tredje perioden: 4–3 (47.25) Alexander Hellström (Daniel Daksevic, Alfred Sjöholm), 5–3 (49.04) Anton Söderberg, 5–4 (55.22) Daniel Daksevic (Alfred Sjöholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 2-1-2

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-1-2

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Njurunda SK, borta, 6 december

AIK-Hockey Härnösand U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 26 november