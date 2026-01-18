Två mål för Moras Valter Andersson i segern mot Täby
Följ HockeySverige på
Google news
- Mora vann med 6–2 mot Täby
- Moras Valter Andersson tvåmålsskytt
- Andra raka segern för Mora
Hemmalaget Mora vann mot Täby i U18 Nationell norra herr. 6–2 (2–1, 3–1, 1–0) slutade söndagens match.
Valter Andersson gjorde två mål för Mora
Täby tog ledningen i början av första perioden genom Vincent Bäckdahl.
Casper Ramdahl och Jacob Appelqvist såg till att Mora vände till ledning med 2–1.
Mora stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 8.09.
Täby reducerade dock till 5–2 genom Daniel Kazimov efter 13.16 av perioden.
11.21 in i tredje perioden fick Valter Andersson utdelning på nytt framspelad av Albin Dahlqvist och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.
Valter Andersson gjorde två mål för Mora och ett målgivande pass.
Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Tibble Ishall.
I nästa match, lördag 24 januari möter Mora Almtuna hemma i Wibe Arena 13.00 medan Täby spelar borta mot Luleå U18 16.00.
Mora–Täby 6–2 (2–1, 3–1, 1–0)
U18 Nationell norra herr, Wibe Arena
Första perioden: 0–1 (4.15) Vincent Bäckdahl (Tim Münger, Daniel Kazimov), 1–1 (7.20) Casper Ramdahl (William Grönstrand, Valter Andersson), 2–1 (13.42) Jacob Appelqvist (Wille Lundin).
Andra perioden: 3–1 (24.02) Valter Andersson (Sebastian Nilsson), 4–1 (27.01) Albin Dahlqvist (Sebastian Taliga), 5–1 (32.11) Sebastian Spjuth (Sebastian Nilsson), 5–2 (33.16) Daniel Kazimov (Tim Münger).
Tredje perioden: 6–2 (51.21) Valter Andersson (Albin Dahlqvist).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mora: 3-2-0
Täby: 2-0-3
Nästa match:
Mora: Almtuna IS, hemma, 24 januari 13.00
Täby: Luleå HF, borta, 24 januari 16.00
Den här artikeln handlar om: