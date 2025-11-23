Två mål för Moras Sebastian Nilsson i segern mot BIK Karlskoga

Mora segrade – 6–2 mot BIK Karlskoga

Moras Sebastian Nilsson tvåmålsskytt

BIK Karlskogas sjätte raka förlust

Hemmalaget Mora vann mot BIK Karlskoga i U18 regional väst topp 6 herr. 6–2 (2–1, 2–1, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Resultatet innebär att BIK Karlskoga nu har sex förluster i rad.

Mora tog ledningen i början av första perioden genom William Fällström.

BIK Karlskoga kvitterade till 1–1 genom Vincent Schill med 4.59 kvar att spela.

Mora tog ledningen på nytt genom Wille Lundin efter 17.09 i matchen.

Mora gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Sebastian Nilsson och Jacob Adamsson.

BIK Karlskoga reducerade dock på nytt till 4–2 genom Adam Skoogh med 2.28 kvar att spela av perioden.

1.35 in i tredje perioden nätade Moras Patric Hellström på pass av Emil Svensson och ökade ledningen.

Efter 17.47 slog Sebastian Nilsson till återigen och ökade ledningen för Mora. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Patric Hellström gjorde ett mål för Mora och två målgivande passningar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora IK vunnit.

Nästa motstånd för Mora är Leksand. BIK Karlskoga tar sig an Färjestad hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 19.00.

Mora–BIK Karlskoga 6–2 (2–1, 2–1, 2–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (2.16) William Fällström (William Grönstrand, Sebastian Taliga), 1–1 (15.01) Vincent Schill (Olle Andersson, Adam Skoogh), 2–1 (17.09) Wille Lundin (Nils Askengren, Patric Hellström).

Andra perioden: 3–1 (27.22) Sebastian Nilsson (Patric Hellström, Jacob Adamsson), 4–1 (37.16) Jacob Adamsson (William Grönstrand), 4–2 (37.32) Adam Skoogh (Vincent Schill, Theo Berggren).

Tredje perioden: 5–2 (41.35) Patric Hellström (Emil Svensson), 6–2 (57.47) Sebastian Nilsson.

Nästa match:

Mora: Leksands IF, borta, 27 november

BIK Karlskoga: Färjestads BK, hemma, 27 november