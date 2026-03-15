Två mål för Macklin Celebrini när San Jose besegrade Montreal

Det blev San Jose som vann matchen på bortaplan mot Montreal i NHL på söndagen. 2–4 (1–1, 1–2, 0–1) slutade matchen.

Montreal tog ledningen efter 7.21 genom Cole Caufield med assist av Juraj Slafkovsky och Noah Dobson. 1–1 kom efter 13.12 när Macklin Celebrini slog till assisterad av Collin Graf och John Klingberg.

San Jose startade också andra perioden starkast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Mario Ferraro och Collin Graf innan Montreal svarade och gjorde 3–2 genom Nick Suzuki.

17.57 in i tredje perioden fick Macklin Celebrini utdelning på nytt framspelad av Collin Graf och Barclay Goodrow och ökade ledningen. Därmed hade San Jose vänt matchen.

Montreal har tre vinster och två förluster och 17–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 14–15 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann San Jose med 7–5.

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (7.21) Cole Caufield (Juraj Slafkovsky, Noah Dobson), 1–1 (13.12) Macklin Celebrini (Collin Graf, John Klingberg).

Andra perioden: 1–2 (31.56) Mario Ferraro (Alexander Wennberg, William Eklund), 1–3 (36.20) Collin Graf (Macklin Celebrini, John Klingberg), 2–3 (37.38) Nick Suzuki (Ivan Demidov, Noah Dobson).

Tredje perioden: 2–4 (57.57) Macklin Celebrini (Collin Graf, Barclay Goodrow).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-1-1

San Jose: 2-2-1

San Jose: Ottawa Senators, borta, 15 mars 22.00