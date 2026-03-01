Två mål för Lucas Carlsson när Falu J18 besegrade Ludvika/Smedjebacken

Falu J18 segrade – 5–1 mot Ludvika/Smedjebacken

Falu J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Lucas Carlsson gjorde två mål för Falu J18

Falu J18 besegrade Ludvika/Smedjebacken på hemmaplan i söndagens match i U18 division 1 västra B vår. 5–1 (2–1, 2–0, 1–0) slutade matchen.

Segern var Falu J18:s femte på de senaste sex matcherna.

Alexander Lundin-Larsson gjorde matchvinnande målet

Falu J18 tog ledningen i början av första perioden genom Hugo Liljeqvist.

Ludvika/Smedjebacken kvitterade till 1–1 genom Alfred Granberg efter 11.24.

Efter 13.01 i matchen gjorde Falu J18 2–1 genom Alexander Lundin-Larsson.

Efter 18.38 i andra perioden nätade Liam Renström framspelad av Albin Asp och Andreas Eriksson och gjorde 3–1. Lucas Carlsson gjorde dessutom 4–1 efter 19.47 framspelad av Edwin Olsson.

2.43 in i tredje perioden satte Lucas Carlsson pucken återigen på pass av Alfred Holgersson och Liam Renström och ökade ledningen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Falu IF:1 vunnit.

Söndag 8 mars spelar Falu J18 borta mot Falu 2 11.45 och Ludvika/Smedjebacken mot Häradsbygden hemma 12.40 i Hitachi Arena.

Falu J18–Ludvika/Smedjebacken 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

U18 division 1 västra B vår, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (5.50) Hugo Liljeqvist (Anton Sundberg, Jonatan Hellvard), 1–1 (11.24) Alfred Granberg (Oliver Härdin), 2–1 (13.01) Alexander Lundin-Larsson (Trulls Bjurström, Albin Asp).

Andra perioden: 3–1 (38.38) Liam Renström (Albin Asp, Andreas Eriksson), 4–1 (39.47) Lucas Carlsson (Edwin Olsson).

Tredje perioden: 5–1 (42.43) Lucas Carlsson (Alfred Holgersson, Liam Renström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J18: 4-0-1

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Nästa match:

Falu J18: Falu IF 2, borta, 8 mars 11.45

Ludvika/Smedjebacken: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 8 mars 12.40