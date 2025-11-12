Två mål för Love Gath när Rögle vann mot Malmö

Det blev Rögle som vann matchen hemma mot Malmö i U20 nationell södra på onsdagen. 6–2 (3–0, 2–1, 1–1) slutade matchen.

Love Gath gjorde två mål för Rögle

Rögle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.49 i mitten av perioden. Rögle gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Nils Bartholdsson och Love Gath.

Malmö reducerade dock till 5–1 genom Kalle Hemström med 3.29 kvar att spela av perioden. Malmö gjorde 5–2 genom Linus Anderberg efter 6.56 av matchen.

Rögle kunde dock avgöra till 6–2 med 6.06 kvar av matchen genom Love Gath.

Rögles Love Gath stod för två mål och ett assist och Oliver Dejbjerg Larsen hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Rögle med 4–3 efter avgörande på straffar.

I nästa match, lördag 22 november möter Rögle VIK Hockey U20 borta i ABB Arena Nord 16.30 medan Malmö spelar borta mot SSK U20 16.00.

Rögle–Malmö 6–2 (3–0, 2–1, 1–1)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (4.47) Edwin Myrestam (Nils Bartholdsson, Oliver Dejbjerg Larsen), 2–0 (7.50) Valter Engström (Eric Lindvall, Wille Lönqvist), 3–0 (12.36) Isak Norlin (Douglas Flygt, Oliver Dejbjerg Larsen).

Andra perioden: 4–0 (23.40) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen, Love Gath), 5–0 (28.05) Love Gath (Gregor Biber, Isak Norlin), 5–1 (36.31) Kalle Hemström (Joel Grossniklaus, Leo Lundblad).

Tredje perioden: 5–2 (46.56) Linus Anderberg (Filip Henriksson), 6–2 (53.54) Love Gath (Edwin Myrestam, Noah Lund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-1-1

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

Rögle: VIK Västerås HK, borta, 22 november

Malmö: Södertälje SK, borta, 22 november