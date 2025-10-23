Två mål för Leon Bristedt när Rögle vann mot Malmö

Seger för Rögle med 5–3 mot Malmö

Rögles åttonde seger på de senaste nio matcherna

Leon Bristedt tvåmålsskytt för Rögle

Det blev Rögle som vann matchen hemma mot Malmö i SHL på torsdagen. 5–3 (2–1, 1–1, 2–1) slutade matchen.

Segern var Rögles åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Resultatet innebär att Malmö nu har sex förluster i rad.

Lubos Horky gjorde matchvinnande målet

Rögle tog ledningen i första perioden genom Leon Bristedt.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Joona Ikonen med 1.19 kvar att spela.

Efter 19.07 i matchen gjorde Rögle 2–1 genom Paul Ladue. Malmö kvitterade till 2–2 genom Petter Vesterheim i andra perioden.

Rögle gjorde 3–2 genom Leon Bristedt som gjorde sitt andra mål efter 19.55. Rögle utökade ledningen genom Lubos Horky efter 10.48 i tredje perioden.

Malmö reducerade dock på nytt till 4–3 genom Lauri Pajuniemi med 4.46 kvar att spela av perioden.

Rögle kunde dock avgöra till 5–3 med 1.32 kvar av matchen genom Calvin De Haan.

Leon Bristedt gjorde två mål för Rögle och ett målgivande pass.

Det här betyder att Malmö ligger på 13:e plats i tabellen och Rögle är på andra plats. Så sent som den 25 september låg Rögle på sjunde plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter Rögle HV 71 i Husqvarna Garden 18.00. Malmö tar sig an Växjö hemma 15.15.

Rögle–Malmö 5–3 (2–1, 1–1, 2–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (7.34) Leon Bristedt (Karson Kuhlman, Lukas Ekeståhl-Jonsson), 1–1 (18.41) Joona Ikonen, 2–1 (19.07) Paul Ladue (Josh Dickinson, Leon Bristedt).

Andra perioden: 2–2 (36.52) Petter Vesterheim (Thomas Berg Paulsen), 3–2 (39.55) Leon Bristedt (Calle Själin, Karson Kuhlman).

Tredje perioden: 4–2 (50.48) Lubos Horky (Calvin De Haan, Felix Nilsson), 4–3 (55.14) Lauri Pajuniemi (Joona Ikonen, Carl Persson), 5–3 (58.28) Calvin De Haan (Albin Sundsvik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

Malmö: 0-0-5

Nästa match:

Rögle: HV 71, borta, 25 oktober

Malmö: Växjö Lakers HC, hemma, 25 oktober