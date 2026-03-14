Leksand tvingas till kval efter förlust mot Rögle

Seger för Rögle med 6–2 mot Leksand

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leon Bristedt gjorde två mål för Rögle

Leksand måste kvala för att inte åka ur SHL. Det står klart efter förlust, 2–6 (1–2, 1–3, 0–1), på bortaplan mot Rögle.

Segern var Rögles fjärde på de senaste fem matcherna.

Karson Kuhlman blev matchvinnare

Leksand tog ledningen i början av första perioden genom Andro Kaderli.

Leon Bristedt och Felix Nilsson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Rögle.

Rögle stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 8.19.

Leksand reducerade dock till 5–2 genom Lukas Vejdemo med 3.24 kvar att spela av perioden.

7.19 in i tredje perioden nätade Rögles Leon Bristedt återigen på pass av Calle Själin och Karson Kuhlman och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

SHL är nu färdigspelad. Rögle slutar på fjärde plats och Leksand på 14:e plats.

Rögle–Leksand 6–2 (2–1, 3–1, 1–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (4.04) Andro Kaderli (Nolan Stevens, Anton Johansson), 1–1 (13.30) Leon Bristedt (Karson Kuhlman, Anton Bengtsson), 2–1 (15.06) Felix Nilsson (Fredrik Olofsson).

Andra perioden: 3–1 (21.46) Karson Kuhlman (Paul Ladue), 4–1 (23.26) Fredrik Olofsson (Filip Johansson), 5–1 (30.05) Dennis Everberg (Calle Själin, Anton Bengtsson), 5–2 (36.36) Lukas Vejdemo (Kalle Östman, Michael Lindqvist).

Tredje perioden: 6–2 (47.19) Leon Bristedt (Calle Själin, Karson Kuhlman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

Leksand: 3-0-2