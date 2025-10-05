Två mål för HV 71:s Martinus Schioldan i segern mot Olofström

Seger för HV 71 med 3–2 mot Olofström

HV 71:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

HV 71:s Martinus Schioldan tvåmålsskytt

HV 71 vann mot gästande Olofström i U18 regional syd herr. 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö tyckte så här om matchen:

– Laget gör en bra insats, och verkligen en uppryckning från förra matchen. Vi tar med oss mycket från denna insats och bygger vidare på det.

Segern var HV 71:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Olofström sex förluster i rad.

Första perioden var jämn. HV 71 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Alexander Thunblom efter 2.38, men Olofström kvitterade genom Anton Lund bara en minut senare. Efter 13.33 i andra perioden slog Martinus Schioldan till på pass av Alexander Thunblom och Oscar Söderström och gav HV 71 ledningen. Olofström kvitterade till 2–2 genom Andreas Jørgensen i början av tredje perioden i tredje perioden.

HV 71 kunde dock avgöra till 3–2 med 4.09 kvar av matchen genom Martinus Schioldan.

Det här var HV 71:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Olofströms andra uddamålsförlust.

HV 71 tar sig an Växjö i nästa match borta torsdag 9 oktober 19.00. Olofström möter samma dag 19.30 Malmö hemma.

HV 71–Olofström 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

U18 regional syd herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (2.38) Alexander Thunblom (Alfred Ingelsten, Jacob Aldèn), 1–1 (3.32) Anton Lund (Troy Leppälä, Elvis Wigh).

Andra perioden: 2–1 (33.33) Martinus Schioldan (Alexander Thunblom, Oscar Söderström).

Tredje perioden: 2–2 (44.30) Andreas Jørgensen (Luca Bærentsen), 3–2 (55.51) Martinus Schioldan (Maximilliam Wistrand, Sam Tillström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 4-0-1

Olofström: 0-1-4

Nästa match:

HV 71: Växjö Lakers HC, borta, 9 oktober

Olofström: IF Malmö Redhawks, hemma, 9 oktober