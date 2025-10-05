Två mål för Huddinge IK:s Salim Ismailov i segern mot Sollentuna

Huddinge IK vann med 5–2 mot Sollentuna

Salim Ismailov med två mål för Huddinge IK

Aston Basilius matchvinnare för Huddinge IK

Huddinge IK vann på bortaplan mot Sollentuna i U18 regional öst herr. 2–5 (0–1, 1–2, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Huddinge IK:s Salim Ismailov tvåmålsskytt

Oskar Klingvall gav Huddinge IK ledningen efter 18 minuters spel framspelad av Edvin Vintheden och Hampus Nordlander. Huddinge IK gjorde 0–2 genom Vincent Juhlin efter 6.26 i andra perioden.

Sollentuna reducerade dock till 1–2 genom Nikolaj Alkas Alias efter 9.27 av perioden.

Huddinge IK utökade ledningen igen genom Aston Basilius efter 19.38. Huddinge IK gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, båda målen av Salim Ismailov, vilket avgjorde matchen.

Tauras Galvelis reducerade förvisso, men närmare än 2–5 kom inte Sollentuna. Huddinge IK tog därmed en stabil seger.

Efter fem matcher har Sollentuna nu fem poäng och Huddinge IK har nio poäng.

Sollentuna tar sig an SDE i nästa match borta torsdag 9 oktober 20.10. Huddinge IK möter samma dag 19.40 Täby hemma.

Sollentuna–Huddinge IK 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

U18 regional öst herr

Första perioden: 0–1 (18.42) Oskar Klingvall (Edvin Vintheden, Hampus Nordlander).

Andra perioden: 0–2 (26.26) Vincent Juhlin, 1–2 (29.27) Nikolaj Alkas Alias (Tauras Galvelis, Gabriel Gennaro Kilian), 1–3 (39.38) Aston Basilius (Elias Fredriksson, Ludvig Roos).

Tredje perioden: 1–4 (43.57) Salim Ismailov (Hugo Christersson, Emil Forslund), 1–5 (57.21) Salim Ismailov (Edvin Vintheden, Lukas Hammargren), 2–5 (58.45) Tauras Galvelis (Melker Nyström, Eskil Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Huddinge IK: 3-0-2

Nästa match:

Sollentuna: SDE HF, borta, 9 oktober

Huddinge IK: IFK Täby HC, hemma, 9 oktober