Två mål för Emil Lind när Borås besegrade Halmstad J18

Borås-seger med 5–2 mot Halmstad J18

Emil Lind gjorde två mål för Borås

Charlie Lundahl matchvinnare för Borås

Borås vann mötet med Halmstad J18 borta med 5–2 (1–0, 1–0, 3–2) på söndagen i U18 division 1 syd A.

Borås Emil Lind tvåmålsskytt

Philip Nordquist gav gästande Borås ledningen efter sju minuter framspelad av William Roglar och Villgot Nordholm. Efter 6.47 i andra perioden slog Ville Kiellarson till på pass av Liam Hultqvist och Albin Carlsson och gjorde 0–2. Borås vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–5.

Borås Villgot Nordholm hade tre assists.

Borås tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Halmstad Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 november i Borås Ishall.

I nästa match möter Halmstad J18 Grästorp/Sörhaga Alingsås borta och Borås möter Hisingen hemma. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 14.00.

Halmstad J18–Borås 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

U18 division 1 syd A, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (7.20) Philip Nordquist (William Roglar, Villgot Nordholm).

Andra perioden: 0–2 (26.47) Ville Kiellarson (Liam Hultqvist, Albin Carlsson).

Tredje perioden: 1–2 (44.10) Melwin Britz (Matheo Rix, Hjalmar Olsson), 2–2 (44.57) Matheo Rix, 2–3 (47.10) Charlie Lundahl (Elvin Gustafsson), 2–4 (48.09) Emil Lind (Villgot Nordholm), 2–5 (55.29) Emil Lind (Villgot Nordholm, Algot Andersson).

Nästa match:

Halmstad J18: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 12 oktober

Borås: Hisingens IK, hemma, 12 oktober