Två mål för Dylan Larkin när Detroit vann mot St Louis

Detroit-seger med 5–2 mot St Louis

Detroits sjunde seger på de senaste nio matcherna

Detroits Dylan Larkin tvåmålsskytt

Det blev Detroit som vann matchen borta mot St Louis i NHL på onsdagen. 2–5 (1–2, 0–2, 1–1) slutade matchen.

Segern var Detroits sjunde på de senaste nio matcherna.

St Louis tog ledningen i början av första perioden genom Brayden Schenn.

Därefter fixade Detroits Alex Debrincat och Ben Chiarot att laget vände underläge till ledning med 1–2. Även i andra perioden var Detroit starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål i mitten av perioden av Dylan Larkin och Elmer Soderblom. St Louis reducerade dock till 2–4 genom Jordan Kyrou med 4.24 kvar att spela av perioden.

Detroit kunde dock avgöra till 2–5 med 1.05 kvar av matchen genom Dylan Larkin.

Dylan Larkin gjorde två mål för Detroit och spelade fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Detroit Red Wings med 6–4.

I nästa match, fredag 31 oktober möter St Louis Vancouver hemma i Enterprise Center 01.00 medan Detroit spelar borta mot Los Angeles 03.30.

St Louis–Detroit 2–5 (1–2, 0–2, 1–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (0.47) Brayden Schenn (Colton Parayko, Philip Broberg), 1–1 (12.01) Ben Chiarot (Alex Debrincat), 1–2 (19.24) Alex Debrincat (Moritz Seider, Dylan Larkin).

Andra perioden: 1–3 (31.14) Dylan Larkin (Simon Edvinsson, Lucas Raymond), 1–4 (32.56) Elmer Soderblom (Michael Rasmussen, James Van Riemsdyk).

Tredje perioden: 2–4 (55.36) Jordan Kyrou (Pius Suter), 2–5 (58.55) Dylan Larkin (Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 0-1-4

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Vancouver Canucks, hemma, 31 oktober

Detroit: Los Angeles Kings, borta, 31 oktober