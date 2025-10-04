Två mål för Christoffer Torell när Gislaved besegrade Tingsryds AIF J20

Gislaved vann med 5–2 mot Tingsryds AIF J20

Gislaveds Christoffer Torell tvåmålsskytt

Walter Åqvist matchvinnare för Gislaved

Gislaved vann mötet med Tingsryds AIF J20 hemma med 5–2 (1–0, 2–0, 2–2) på lördagen i U20 division 1 D syd herr.

Christoffer Torell gjorde två mål för Gislaved

Christoffer Torell gav Gislaved ledningen efter tolv minuters spel framspelad av Walter Åqvist och Holger Claar. Även i andra perioden var Gislaved starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Christoffer Torell och Walter Åqvist. Tingsryds AIF J20 reducerade dock till 3–1 genom Edvin Degler tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 7.35 ökade Gislaved på till 4–1 genom Teodor Qvarnström.

Tingsryds AIF J20 gjorde 4–2 genom Gabriel Gustavsson efter 11.39 av perioden.

Gislaved kunde dock avgöra till 5–2 med 32 sekunder kvar av matchen genom Ognjen Bubic.

Christoffer Torell gjorde två mål för Gislaved och ett målgivande pass.

Både Gislaved och Tingsryds AIF J20 har nu sex poäng efter fyra spelade matcher.

Den 8 november tar lagen sig an varandra igen, då i Dackehallen.

Tisdag 7 oktober 19.20 spelar Gislaved borta mot Boro/Vetlanda. Tingsryds AIF J20 möter Kalmar borta i Hatstore Arena lördag 11 oktober 14.25.

Gislaved–Tingsryds AIF J20 5–2 (1–0, 2–0, 2–2)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (12.13) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Holger Claar).

Andra perioden: 2–0 (35.57) Christoffer Torell (Carl Hartvigsson, Wilmer Bjelke), 3–0 (38.44) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Carl Hartvigsson).

Tredje perioden: 3–1 (41.18) Edvin Degler, 4–1 (47.35) Teodor Qvarnström (Holger Claar, Ognjen Bubic), 4–2 (51.39) Gabriel Gustavsson (Nils Carlén), 5–2 (59.28) Ognjen Bubic (Teodor Qvarnström, Melvin Larsson).

Nästa match:

Gislaved: Boro Vetlanda HC, borta, 7 oktober

Tingsryds AIF J20: Kalmar HC, borta, 11 oktober