Två mål för Borlänges Viktor Johansson i segern mot Norrtälje

Borlänge-seger med 3–2 mot Norrtälje

Viktor Johansson gjorde två mål för Borlänge

Andra raka segern för Borlänge

Borlänge vann mot gästande Norrtälje i hockeyettan norra. 3–2 (0–0, 3–2, 0–0) slutade onsdagens match.

Det var andra raka för Borlänge, efter 3–0-segern mot Surahammar i premiären.

Borlänges Viktor Johansson tvåmålsskytt

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Borlänge var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–2.

I tredje perioden höll Borlänge i sin 3–2-ledning och vann.

Borlänges Melker Bertals hade tre assists.

Borlänge möter Piteå i nästa match borta lördag 11 oktober 16.00. Norrtälje möter samma dag Hudiksvall hemma.

Borlänge–Norrtälje 3–2 (0–0, 3–2, 0–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Andra perioden: 0–1 (22.05) Olle Fagerström (Emil Carlqvist, Roman Semjonov), 0–2 (29.42) Gabriel Melin (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Vladimir Chetverikov), 1–2 (34.33) Hampus Malm (Melker Bertals), 2–2 (38.35) Viktor Johansson (Melker Bertals), 3–2 (39.33) Viktor Johansson (Melker Bertals, Isac Ollas Mattsson).

Nästa match:

Borlänge: Piteå HC, borta, 11 oktober

Norrtälje: Hudiksvalls HC, hemma, 11 oktober