Två mål för Arvid Stolt när Rögle besegrade Färjestad

Rögle vann mötet med Färjestad borta med 6–4 (1–0, 3–2, 2–2) på söndagen i U20 nationell södra.

– Blek insats från vår sida. Visst, vi leder matchen vid mitten av matchen. Men vi har ingen energi idag, tyvärr, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström efter matchen.

Arvid Stolt gjorde 1–0 till Rögle efter 15.59.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Rögle gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–4 till 2–6, målen av Ossie Liljeblad och Isak Norlin. Målen punkterade matchen.

Douglas Sättermann och Rasmus Röing reducerade förvisso men närmare än 4–6 kom inte Färjestad. Rögle tog därmed en säker seger.

Arvid Stolt gjorde två mål för Rögle och ett assist. Rasmus Röing stod för tre poäng, varav ett mål för Färjestad.

Det här betyder att Färjestad ligger kvar på femte plats i tabellen och Rögle på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Färjestads BK med 2–1.

Nästa motstånd för Färjestad är SSK U20. Lagen möts söndag 7 december 12.00 i Scaniarinken. Rögle tar sig an Malmö borta onsdag 3 december 19.15.

Färjestad–Rögle 4–6 (0–1, 2–3, 2–2)

U20 nationell södra, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 0–1 (15.59) Arvid Stolt.

Andra perioden: 1–1 (22.57) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson, Isak Holtet), 2–1 (34.06) Teodor Friberg (Måns Gudmundsson, Rasmus Röing), 2–2 (34.33) Oliver Dejbjerg Larsen (Gregor Biber, Isak Norlin), 2–3 (36.27) Gregor Biber (Arvid Stolt, Love Gath), 2–4 (37.40) Arvid Stolt (Vincent Lundgren, Marwin Jarbsjö).

Tredje perioden: 2–5 (44.53) Ossie Liljeblad (Wille Lönqvist, Edwin Myrestam), 2–6 (50.35) Isak Norlin (Milo Fortkord), 3–6 (57.42) Douglas Sättermann (Malte Pihlström, Rasmus Röing), 4–6 (59.27) Rasmus Röing (Axel Jansson, Oliver Marcelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Rögle: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Södertälje SK, borta, 7 december

Rögle: IF Malmö Redhawks, borta, 3 december