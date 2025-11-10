Två mål för Alfred Sjöholm när AIK-Hockey Härnösand U18 besegrade Njurunda U18

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 7–4 mot Njurunda U18

Alfred Sjöholm gjorde två mål för AIK-Hockey Härnösand U18

Alexander Hellström matchvinnare för AIK-Hockey Härnösand U18

AIK-Hockey Härnösand U18 vann mötet med Njurunda U18 borta med 7–4 (0–1, 6–1, 1–2) på måndagen i U18 division 1 norra B herr.

I och med detta har Njurunda U18 fyra förluster i rad.

Alfred Sjöholm gjorde två mål för AIK-Hockey Härnösand U18

Nemo Norberg gjorde 1–0 till Njurunda U18 efter 7.53 framspelad av Alexander Berg. AIK-Hockey Härnösand U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med hela 1–6 och ställningen efter två perioder var 2–6.

I tredje perioden var det i stället Njurunda U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 2–1 men AIK-Hockey Härnösand U18 kunde hålla undan och vinna matchen med 7–4.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Alexander Hellström stod för tre poäng, varav ett mål och Alfred Sjöholm gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

För Njurunda U18 gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan AIK-Hockey Härnösand U18 är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Njurunda SK med 4–3.

I nästa match möter Njurunda U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta på onsdag 12 november 19.45. AIK-Hockey Härnösand U18 möter Kovland U18 fredag 21 november 19.30 borta.

Njurunda U18–AIK-Hockey Härnösand U18 4–7 (1–0, 1–6, 2–1)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (7.53) Nemo Norberg (Alexander Berg).

Andra perioden: 1–1 (21.17) Andre Hasko (Erik Öberg), 1–2 (22.38) Alfred Sjöholm (Fabian Norden), 1–3 (23.53) Markuss Staugis (Theodor Melander), 1–4 (27.59) Emil Nordin (Alexander Hellström, Alfred Sjöholm), 1–5 (33.28) Alexander Hellström, 1–6 (36.19) Alfred Sjöholm (Alexander Hellström), 2–6 (38.47) Elliot Englund (Theo Olofsson, Theodor Eriksson).

Tredje perioden: 3–6 (53.23) Alexander Berg (Nemo Norberg, Anton Östblom), 3–7 (55.11) Daniel Daksevic, 4–7 (59.30) Theo Olofsson (Lucas Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 1-0-4

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-1-2

Nästa match:

Njurunda U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 12 november

AIK-Hockey Härnösand U18: Kovlands IshF, borta, 21 november