Två mål för Albin Eriksson när Nacka besegrade Flemingsberg

Nacka-seger med 3–1 mot Flemingsberg

Nackas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Albin Eriksson tvåmålsskytt för Nacka

Nacka vann mötet med Flemingsberg borta med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) på lördagen i U20 region öst herr.

Segern var Nackas fjärde på de senaste fem matcherna.

Albin Eriksson tvåmålsskytt för Nacka

Gästande Nacka startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.25 slog Albin Eriksson till framspelad av Otto Gregersen och Edwin Malmgren. Efter 4.51 i andra perioden nätade Albin Eriksson på nytt på pass av Arvid Broman och Storm Aho-Schjölin och gjorde 0–2. Flemingsberg reducerade dock till 1–2 genom Melvin Kreibom efter 11.31 av perioden.

Nacka kunde dock avgöra till 1–3 med fem sekunder kvar av matchen genom Rasmus Höök.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Flemingsberg med 18–13 och Nacka med 28–13 i målskillnad.

Flemingsberg har nu tolv poäng och Nacka har elva poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Lagen möts på nytt i Nacka Ishall den 8 november.

Måndag 6 oktober möter Flemingsberg IK Göta hemma 19.40 och Nacka möter Nyköping hemma 19.45.

Flemingsberg–Nacka 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (2.25) Albin Eriksson (Otto Gregersen, Edwin Malmgren).

Andra perioden: 0–2 (24.51) Albin Eriksson (Arvid Broman, Storm Aho-Schjölin).

Tredje perioden: 1–2 (51.31) Melvin Kreibom (Erik Diberius), 1–3 (59.55) Rasmus Höök.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

Nacka: 4-1-0

Nästa match:

Flemingsberg: IK Göta, hemma, 6 oktober

Nacka: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 6 oktober