Två klara poäng för Florida mot Nashville

Florida hade inga problem med Nashville i NHL och vann på bortaplan med utklassningssiffrorna 8–3 (4–2, 1–0, 3–1).

Florida tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 15 sekunder genom AJ Greer och gick upp till 0–2. Nashville kom tillbaka och kvitterade.

Innan perioden var över hade Florida dock ryckt åt sig ledningen med 2–4.

Efter 1.24 i andra perioden nätade Gustav Forsling på pass av Mackie Samoskevich och Brad Marchand och gjorde 2–5.

Florida vann också tredje perioden 1–3 och matchen slutade 3–8.

Floridas AJ Greer stod för tre poäng, varav två mål, Carter Verhaeghe gjorde ett mål och två assist och Sam Reinhart gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

För Florida gör resultatet att man nu ligger på femte plats i Atlantic division medan Nashville är på åttonde och sista plats i Central division.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 5 december i Amerant Bank Arena.

Torsdag 27 november 01.00 möter Nashville Detroit borta i Little Caesars Arena medan Florida spelar hemma mot Philadelphia.

Nashville–Florida 3–8 (2–4, 0–1, 1–3)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (0.15) AJ Greer (Carter Verhaeghe, Seth Jones), 0–2 (5.44) Evan Rodrigues (Uvis Balinskis, Sam Reinhart), 1–2 (6.52) Filip Forsberg (Luke Evangelista), 2–2 (10.29) Fjodor Svetjkov (Ozzy Wiesblatt, Tyson Jost), 2–3 (11.26) Jesper Boqvist (Gustav Forsling, Sam Reinhart), 2–4 (15.39) Sam Bennett.

Andra perioden: 2–5 (21.24) Gustav Forsling (Mackie Samoskevich, Brad Marchand).

Tredje perioden: 3–5 (42.11) Nick Blankenburg (Michael Bunting, Erik Haula), 3–6 (44.53) AJ Greer (Carter Verhaeghe, Uvis Balinskis), 3–7 (48.35) Sam Reinhart (Evan Rodrigues, Aaron Ekblad), 3–8 (52.47) Carter Verhaeghe (AJ Greer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-0-4

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Detroit Red Wings, borta, 27 november

Florida: Philadelphia Flyers, hemma, 27 november