Två heta storskyttar fixade segern för IFK Arboga J18 mot Köping IF 2

IFK Arboga J18-seger med 21–0 mot Köping IF 2

Hugo Rosenstam avgjorde för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 nu första, Köping IF 2 på nionde plats

Lukas Granell och Hugo Rosenstam gjorde fyra mål var i matchen mellan IFK Arboga J18 och Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr. Det gjorde att IFK Arboga J18 vann matchen på hemmaplan med 21–0 (4–0, 7–0, 10–0).

IFK Arboga J18:s Lukas Granell var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Kumla Hockey J18 nästa för IFK Arboga J18

I första perioden var det IFK Arboga J18 som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det IFK Arboga J18 som var vassast och gick från 4–0 till 11–0 tack vare tio raka mål (! ), två mål av Vilmer Sandström, ett mål av Hugo Rosenstam, ett mål av Lukas Granell, ett mål av Noel Danielsson, ett mål av Tristan Thy och ett mål av Viggo Månsson. IFK Arboga J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 21–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Rosenstam, som gjorde två mål, Lukas Granell, som gjorde två mål, Tristan Thy, som gjorde två mål, Viggo Garman, Billy Lindqvist, Castor Wernersson och Edwin Kvist.

För IFK Arboga J18 gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Köping IF 2 är sist, på nionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Köpings Ishall.

IFK Arboga J18 tar sig an Kumla Hockey J18 i nästa match borta torsdag 9 oktober 19.30. Köping IF 2 möter Kumla Hockey J18 hemma söndag 12 oktober 15.00.

IFK Arboga J18–Köping IF 2 21–0 (4–0, 7–0, 10–0)

U18 division 1 västra C herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (4.00) Hugo Rosenstam (Viggo Garman, Valter Johansson), 2–0 (9.22) Lukas Granell (Billy Lindqvist, Noel Danielsson), 3–0 (17.09) Billy Lindqvist (Lukas Granell, Casper Rydin), 4–0 (19.37) Casper Rydin (Lukas Granell, Billy Lindqvist).

Andra perioden: 5–0 (20.19) Vilmer Sandström (Lukas Granell), 6–0 (20.31) Tristan Thy (Viggo Garman, Viggo Månsson), 7–0 (20.52) Hugo Rosenstam (Tristan Thy), 8–0 (22.17) Lukas Granell (Billy Lindqvist), 9–0 (23.21) Noel Danielsson (Billy Lindqvist, Vilmer Sandström), 10–0 (33.55) Viggo Månsson (Hugo Rosenstam, Tristan Thy), 11–0 (35.30) Vilmer Sandström (Lukas Granell, Casper Rydin).

Tredje perioden: 12–0 (44.09) Lukas Granell (Vilmer Sandström, Casper Rydin), 13–0 (44.28) Tristan Thy (Hugo Rosenstam), 14–0 (45.21) Tristan Thy (Viggo Garman), 15–0 (46.03) Castor Wernersson (Wille Rosenstam, Gabriel Bergdahl), 16–0 (46.36) Lukas Granell (Casper Rydin), 17–0 (50.35) Hugo Rosenstam (Valter Johansson, Noel Danielsson), 18–0 (50.50) Hugo Rosenstam (Valter Johansson, Tristan Thy), 19–0 (51.47) Edwin Kvist (Castor Wernersson, Oliver Aus-Hammarsten), 20–0 (57.43) Viggo Garman (Hugo Rosenstam, Valter Johansson), 21–0 (59.34) Billy Lindqvist (Casper Rydin, Vilmer Sandström).

Nästa match:

IFK Arboga J18: Kumla Hockey, borta, 9 oktober

Köping IF 2: Kumla Hockey, hemma, 12 oktober