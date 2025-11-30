Tungt för SSK U20 när Växjö bröt fina vinstsviten

Växjö segrade – 3–2 efter förlängning

Växjös Daniel Floryk tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Växjö

SSK U20 har spelat bra i U20 nationell södra och inför matchen hemma mot Växjö hade laget tagit fem raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Scaniarinken slutade 2–3 (0–1, 0–0, 2–1, 0–1) efter förlängning. Det var första förlusten sedan den 30 oktober för SSK U20.

Daniel Floryk blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 3.08 in i förlängningen.

Ludvig Pettersson gav gästerna Växjö ledningen efter elva minuters spel efter förarbete från Noa Bräutigam och Olle Tideman.

Andra perioden blev mållös.

SSK U20 kvitterade till 1–1 genom Axel Klingvall i början av tredje perioden i tredje perioden.

Växjö tog ledningen på nytt genom Daniel Floryk efter 9.52 i tredje perioden.

SSK U20 kvitterade till 2–2 genom Alexander Dani efter 13.40 av perioden.

Matchvinnare för bortalaget Växjö blev Daniel Floryk som 3.08 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var SSK U20:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Växjös andra uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Växjö Lakers HC med 6–1.

I nästa omgång har SSK U20 Örebro Hockey U20 hemma i Scaniarinken, lördag 6 december 16.00. Växjö spelar hemma mot Malmö fredag 5 december 19.00.

SSK U20–Växjö 2–3 (0–1, 0–0, 2–1, 0–1)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (11.53) Ludvig Pettersson (Noa Bräutigam, Olle Tideman).

Tredje perioden: 1–1 (44.13) Axel Klingvall (Alexander Hjorth, Ludvig Söderberg), 1–2 (49.52) Daniel Floryk (Melker Hof, Noa Bräutigam), 2–2 (53.40) Alexander Dani (Ludvig Söderberg, Tim-Kristian Lukkarinen).

Förlängning: 2–3 (63.08) Daniel Floryk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 4-1-0

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

SSK U20: Örebro HK, hemma, 6 december

Växjö: IF Malmö Redhawks, hemma, 5 december