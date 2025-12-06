Tungt för Örebro när Kils AIK U20 bröt fina vinstsviten

Seger för Kils AIK U20 med 6–5 mot Örebro

Avgörande målet kom efter 59.45.

William Olzon tremålsskytt för Kils AIK U20

Örebro har spelat bra i U20 Div 1 västra B herr och inför matchen hemma mot Kils AIK U20 hade laget tagit nio raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Trängens IP slutade 5–6 (2–2, 0–0, 3–4). Det var första förlusten i serien för Örebro.

Elias Nordin slog till med bara 15 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Kils AIK U20 hade 6 raka förluster mot Örebro inför lördagens match.

Elias Nordin bakom Kils AIK U20:s avgörande

Örebro tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut.

Kils AIK U20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Oscar Bill och William Olzon.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 0–0 och resultatet var 2–2 efter två perioders spel.

Örebro stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2 på bara 4.24.

Kils AIK U20 gjorde dock fyra raka mål och gick från underläge 5–2 till ledning med 5–6 inom bara 4.47. 5–5-målet kom med bara 3.47 kvar att spela genom William Olzon. Och med 15 sekunder kvar att spela kom också 5–6 genom Elias Nordin.

Kils AIK U20:s William Olzon stod för fem poäng, varav tre mål, Theo Ellström hade tre assists och Elias Nordin gjorde ett mål och två assist. Lucas Forsman hade tre assists för Örebro.

Örebro har fyra vinster och en förlust och 28–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kils AIK U20 har tre vinster och två förluster och 31–26 i målskillnad. Det här var Kils AIK U20:s andra uddamålsseger.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Sannerudshallen.

I nästa match möter Örebro BIK Karlskoga J18 borta på onsdag 10 december 19.30. Kils AIK U20 möter Sunne söndag 21 december 16.30 hemma.

Örebro–Kils AIK U20 5–6 (2–2, 0–0, 3–4)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (5.59) Axel Johansson (Filip Wiktorsson, Gustav Lodin), 2–0 (7.52) Ludwig Svärd (Lucas Forsman, Gustav Lodin), 2–1 (9.22) Oscar Bill (Kevin Jeffsson, Karl Johansson), 2–2 (17.59) William Olzon (Theo Ellström, Albin Lindqvist).

Tredje perioden: 3–2 (41.41) Leo Eckerwall (Axel Rydén), 4–2 (43.49) Franz Moritzen (Lucas Forsman, Ludwig Svärd), 5–2 (46.05) Franz Moritzen (Lucas Forsman, Lucas Håhl), 5–3 (54.58) William Olzon (Elias Nordin), 5–4 (56.02) Karl Johansson (Aston De Melo, William Olzon), 5–5 (56.13) William Olzon (Elias Nordin, Theo Ellström), 5–6 (59.45) Elias Nordin (Theo Ellström, William Olzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 4-0-1

Kils AIK U20: 3-0-2

Nästa match:

Örebro: BIK Karlskoga 2, borta, 10 december

Kils AIK U20: Sunne IK, hemma, 21 december