Tungt för Nässjö – Dalen bröt fina vinstsviten

Dalen vann med 6–3 mot Nässjö

Eric Holmberg matchvinnare för Dalen

Andra raka segern för Dalen

Nässjö har haft en stark period i U18 division 1 syd B vår och inför matchen hemma mot Dalen hade laget tagit fem raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Höglandsrinken slutade 3–6 (2–1, 1–1, 0–4). Det var första förlusten sedan den 4 januari för Nässjö.

Dalen hade förlorat de senaste fem mötena mot Nässjö inför dagens möte.

Nässjö–Dalen – mål för mål

Nässjö tog ledningen i början av första perioden genom Adam Rooth.

Dalen kvitterade till 1–1 genom Vidar Lindström efter 14.20.

Nässjö gjorde 2–1 genom Elliot Wibring efter 14.34 i matchen.

Efter 6.48 i andra perioden slog Jonathan Sagemar till på pass av Vidar Lindström och Lukas Johansson och kvitterade för Dalen. Nässjös Dennis Svahn gjorde 3–2 efter 15.24 på pass av William Svärd.

Dalen gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–6. Marjavaaras 3–6-mål kom med 18 sekunder kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Dalens Jonathan Sagemar stod för fyra poäng, varav två mål och Vidar Lindström gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nässjö HC vunnit.

Nässjö tar sig an Nybro Vikings i nästa match hemma söndag 8 februari 12.40. Dalen möter samma dag 14.00 Boro/Vetlanda J18 borta.

Nässjö–Dalen 3–6 (2–1, 1–1, 0–4)

U18 division 1 syd B vår, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (2.58) Adam Rooth (Zeb Wedenhjelm, Melker Drott), 1–1 (14.20) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar), 2–1 (14.34) Elliot Wibring (Simon Ljungqvist).

Andra perioden: 2–2 (26.48) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Lukas Johansson), 3–2 (35.24) Dennis Svahn (William Svärd).

Tredje perioden: 3–3 (41.23) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Simon Blom), 3–4 (42.22) Eric Holmberg (Oskar Fred, Wille Törnkrans), 3–5 (48.17) Jonathan Sagemar, 3–6 (59.42) Ville Marjavaara (Tim Carlström Kaya).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 4-0-1

Dalen: 2-0-3

Nästa match:

Nässjö: Nybro Vikings IF, hemma, 8 februari 12.40

Dalen: Boro/Vetlanda HC, borta, 8 februari 14.00