Tungt för Linköping – HV 71 bröt fina vinstsviten

Seger för HV 71 med 4–2 mot Linköping

HV 71:s Emil Strålberg tvåmålsskytt

HV 71 nu femte, Linköping på tredje plats

Linköping har haft en stark period i U18 regional syd herr och inför matchen borta mot HV 71 hade laget tagit fem raka segrar. På onsdagen tog det stopp och matchen i Husqvarna Garden slutade 4–2 (0–0, 3–1, 1–1). Det var första förlusten i serien för Linköping.

Första perioden blev mållös. HV 71 gjorde 1–0 genom Fabian Merkle Rohdin efter 12 sekunder i andra perioden.

Linköping kvitterade till 1–1 genom David Huk tidigt i perioden av perioden.

HV 71 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, båda målen av Emil Strålberg. Linköping reducerade dock på nytt till 3–2 genom David Huk tidigt i tredje perioden av matchen.

HV 71 kunde dock avgöra till 4–2 med 3.23 kvar av matchen genom Sam Tillström.

HV 71:s Fabian Merkle Rohdin stod för ett mål och två assists och Emil Strålberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet innebär att HV 71 ligger kvar på femte plats och Linköping på tredje plats i tabellen.

Söndag 5 oktober möter HV 71 Olofström hemma 14.00 och Linköping möter Växjö hemma 15.30.

HV 71–Linköping 4–2 (0–0, 3–1, 1–1)

U18 regional syd herr, Husqvarna Garden

Andra perioden: 1–0 (20.12) Fabian Merkle Rohdin (Martinus Schioldan, Emil Strålberg), 1–1 (20.36) David Huk (Lucas Toumeh), 2–1 (24.19) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Malte Gustafsson), 3–1 (35.46) Emil Strålberg (Martinus Schioldan, Fabian Merkle Rohdin).

Tredje perioden: 3–2 (41.54) David Huk (Victor Blårand, Ture Holmér), 4–2 (56.37) Sam Tillström (Viggo Borrman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-1-1

Linköping: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Olofströms IK, hemma, 5 oktober

Linköping: Växjö Lakers HC, hemma, 5 oktober