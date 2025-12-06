Tungt för Jonstorp – Borås bröt fina vinstsviten

Borås vann med 3–1 mot Jonstorp

Joel Greén matchvinnare för Borås

Wille Gnosspelius ende målskytt för Jonstorp

Jonstorp har haft en stark period i U20 region syd herr och inför matchen hemma mot Borås hade laget tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Jonstorps Ishall slutade 1–3 (0–1, 1–1, 0–1). Det var första förlusten sedan den 15 november för Jonstorp.

Olofström nästa för Borås

Borås tog ledningen efter 15.50 genom Ville Kiellarson efter pass från Isac Petersson och Tim Börje.

Efter 14.27 i andra perioden slog Wille Gnosspelius till framspelad av Noel Blommefors och Victor Johansson och kvitterade för Jonstorp.

Borås Joel Greén gjorde 1–2 efter 16.18.

5.51 in i tredje perioden nätade Borås Tim Börje framspelad av Ville Kiellarson och Elia Wicky och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Jonstorps IF IshF med 6–4.

I nästa match, tisdag 9 december möter Jonstorp Karlskrona borta i NKT Arena 19.00 medan Borås spelar borta mot Olofström 19.30.

Jonstorp–Borås 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (15.50) Ville Kiellarson (Isac Petersson, Tim Börje).

Andra perioden: 1–1 (34.27) Wille Gnosspelius (Noel Blommefors, Victor Johansson), 1–2 (36.18) Joel Greén.

Tredje perioden: 1–3 (45.51) Tim Börje (Ville Kiellarson, Elia Wicky).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 4-0-1

Borås: 2-2-1

Nästa match:

Jonstorp: Karlskrona HK, borta, 9 december

Borås: Olofströms IK, borta, 9 december