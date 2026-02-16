Tungt för Enköping när SDE bröt fina vinstsviten

SDE vann med 5–3 mot Enköping

Emmanuel Mouillé matchvinnare för SDE

SDE gjorde fyra raka mål

Enköping har spelat bra i U20 allettan östra och inför matchen borta mot SDE hade laget tagit fem raka segrar. På måndagen tog det stopp och matchen i Stockhagens Ishall slutade 5–3 (0–0, 4–2, 1–1). Det var första förlusten sedan den 26 januari för Enköping.

SDE–Enköping – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

I andra perioden var det SDE som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–2.

2.31 in i tredje perioden satte Wilmer Hanson pucken på pass av Vincent Leydner och Nils Pulkkinen och ökade ledningen. 11.39 in i perioden fick Joel Agné utdelning framspelad av Erik Nederberg och Ludvig Söderberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Enköping.

SDE har två segrar och tre förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har fyra vinster och en förlust och 36–13 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann SDE med 4–3.

Fredag 20 februari 19.30 spelar SDE borta mot Wings HC Arlanda i sista omgången. Enköping möter Hammarby J20 hemma i Bahcohallen lördag 21 februari 16.00.

SDE–Enköping 5–3 (0–0, 4–2, 1–1)

U20 allettan östra, Stockhagens Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.39) William Jonsson Eidsheim (Martin Käck), 1–1 (21.36) Gabriel Shafadi (Ludvig Söderberg), 1–2 (26.29) Felix Gustafsson (Isak Heikman), 2–2 (33.51) Rasmus Edin (Nelson Berg, William Jonsson Eidsheim), 3–2 (34.41) Vincent Leydner, 4–2 (39.03) Emmanuel Mouillé (Bruno Sandberg).

Tredje perioden: 5–2 (42.31) Wilmer Hanson (Vincent Leydner, Nils Pulkkinen), 5–3 (51.39) Joel Agné (Erik Nederberg, Ludvig Söderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-2-1

Enköping: 4-0-1

Nästa match:

SDE: Wings HC Arlanda, borta, 20 februari 19.30

Enköping: Hammarby IF, hemma, 21 februari 16.00