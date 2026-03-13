Tungt för Buffalo när Washington bröt fina vinstsviten

Buffalo har spelat bra i NHL och inför matchen hemma mot Washington hade laget tagit åtta raka segrar. På fredagen tog det stopp och matchen i KeyBank Center slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1). Det var första förlusten sedan den 6 februari för Buffalo.

Jakob Chychrun slog till 18.27 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Buffalo–Washington – mål för mål

Buffalo tog ledningen efter 6.02 genom Sam Carrick på passning från Beck Malenstyn och Owen Power.

Redan efter 2.14 i andra perioden kvitterade Washington genom Ryan Leonard.

Laget avgjorde matchen med 1.33 kvar att spela genom Jakob Chychrun med assist av Aljaksej Protas och Trevor van Riemsdyk. Därmed hade Washington vänt matchen.

Det här betyder att Buffalo är kvar i serieledning i Atlantic division och Washington stannar på sjätte plats, i Metropolitan division.

När lagen möttes senast vann Buffalo med 4–3 efter straffläggning.

Buffalo–Washington 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (6.02) Sam Carrick (Beck Malenstyn, Owen Power).

Andra perioden: 1–1 (22.14) Ryan Leonard.

Tredje perioden: 1–2 (58.27) Jakob Chychrun (Aljaksej Protas, Trevor van Riemsdyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Washington: 2-0-3

Washington: Boston Bruins, hemma, 14 mars 20.00