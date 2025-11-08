Tunga sviten fortsätter – 1–4 för Brooklyn

Piteå-seger med 4–1 mot Brooklyn

Hjalmar Holmgren matchvinnare för Piteå

Åttonde raka förlusten för Brooklyn

Brooklyn har fortfarande inte tagit någon seger i serien. Lördags match i LF Arena blev den åttonde raka utan seger för Brooklyn när laget mötte Piteå i U20 region norr A herr. Slutresultatet blev 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) till Piteå.

Piteås tränare Christer Sjöberg om matchen:

– Ibland får man vara nöjd med vinst, var väl en dag på jobbet. Tre poäng är tre poäng, finns mer att önska. Vi bränner väldigt många chanser vilket gör att vi blir frustrerade och börjar slarva mera över hela plan och ger dem möjligheter att göra mål. Bra U20 debut av Oliver Dahlbäck som annars spelar i U16.

Boden nästa för Piteå

Viking Aasa gav Piteå ledningen efter 6.46 assisterad av William Andersson och Joel Berglund. Brooklyn kvitterade till 1–1 genom Axel Häggström i andra perioden.

Efter 13.04 gjorde Piteå 2–1 genom Hjalmar Holmgren. Tredje perioden var länge mållös. Piteå gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål på 2.44 i slutet av perioden av Max Lind och Gustav Bäckström och avgjorde matchen.

Piteå har två segrar och tre förluster och 24–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brooklyn har fem förluster och 12–44 i målskillnad.

För Piteå gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Brooklyn är på åttonde och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Piteå som så sent som den 10 oktober låg på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Piteå HC med 12–1.

I nästa match, onsdag 12 november möter Piteå Boden borta i Hive Arena 19.00 medan Brooklyn spelar hemma mot Sunderby 19.30.

Piteå–Brooklyn 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

U20 region norr A herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (6.46) Viking Aasa (William Andersson, Joel Berglund).

Andra perioden: 1–1 (28.23) Axel Häggström, 2–1 (33.04) Hjalmar Holmgren (Joel Berglund, William Andersson).

Tredje perioden: 3–1 (56.17) Max Lind (Jack Wimander), 4–1 (59.01) Gustav Bäckström (Max Lind, Jack Wimander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-1-2

Brooklyn: 0-0-5

Nästa match:

Piteå: Bodens HF, borta, 12 november

Brooklyn: Sunderby SK, hemma, 12 november