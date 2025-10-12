Tunga sviten fortsätter – 0–3 för Olofström

Seger för Troja-Ljungby U18 med 3–0 mot Olofström

Troja-Ljungby U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Larsson med två mål för Troja-Ljungby U18

Matchen i SP Arena på söndagen blev den åttonde raka utan seger för Olofström när laget mötte Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd herr. Slutresultatet blev 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Valter Elisson gjorde avgörande målet

Första perioden blev mållös. Det var först 5.35 in i andra perioden som Troja-Ljungby U18 tog ledningen genom Valter Elisson framspelad av Adam Larsson. Tredje perioden var länge mållös. Troja-Ljungby U18 gick från 1–0 till 3–0 genom två mål av Adam Larsson på 1.09 i slutet av perioden.

Adam Larsson gjorde två mål för Troja-Ljungby U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Troja-Ljungby U18 tar sig an HV 71 i nästa match borta onsdag 15 oktober 19.00. Olofström möter Växjö borta torsdag 16 oktober 19.00.

Troja-Ljungby U18–Olofström 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

U18 regional syd herr, SP Arena

Andra perioden: 1–0 (25.35) Valter Elisson (Adam Larsson).

Tredje perioden: 2–0 (58.50) Adam Larsson, 3–0 (59.59) Adam Larsson (Musse Paulson, Philip Einarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Olofström: 0-0-5

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: HV 71, borta, 15 oktober

Olofström: Växjö Lakers HC, borta, 16 oktober