Tung seger för Tingsryd i toppmatchen mot Karlskrona

Tingsryds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Carl Rasmusson matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Karlskrona i U18 regional syd vår på söndagen med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Tingsryd ligger kvar på andra plats i tabellen och Karlskrona är i fortsatt serieledning. Lagen står nu på samma poäng.

Det var två formstarka lag som möttes. Tingsryd tog femte segern i rad. Karlskrona hade före matchen fyra segrar i rad.

Oskarshamn nästa för Tingsryd

Tingsryd tog ledningen efter 15 minuter genom Erik Alm assisterad av Emil Hansen och Jakob Krantz.

Efter 17.15 i andra perioden slog Carl Rasmusson till framspelad av Eddie Paulsson och Fabian Nilsson och gjorde 2–0.

Efter 11.49 i tredje perioden ökade Tingsryd på till 3–0 genom Arvid Ericsson.

Karlskrona reducerade dock till 3–1 genom Romeo Lerebäck efter 14.01 av perioden.

Tingsryd kunde dock avgöra till 4–1 med 1.41 kvar av matchen genom Fabian Nilsson.

Ett fint lyft för Tingsryd som låg på åttonde plats så sent som den 21 januari.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa omgång har Tingsryd Oskarshamn hemma i Dackehallen, tisdag 17 februari 19.15. Karlskrona spelar hemma mot Oskarshamn torsdag 19 februari 19.00.

Tingsryd–Karlskrona 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (15.17) Erik Alm (Emil Hansen, Jakob Krantz).

Andra perioden: 2–0 (37.15) Carl Rasmusson (Eddie Paulsson, Fabian Nilsson).

Tredje perioden: 3–0 (51.49) Arvid Ericsson (Eddie Paulsson, Theus Thomasson), 3–1 (54.01) Romeo Lerebäck (Oliver Ulander, Svante Klein), 4–1 (58.19) Fabian Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryd: IK Oskarshamn, hemma, 17 februari 19.15

Karlskrona: IK Oskarshamn, hemma, 19 februari 19.00