Tung seger för Timrå IK U18 i toppmatchen mot Björklöven U18

Seger för Timrå IK U18 med 3–2 efter förlängning

Timrå IK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Timrå IK U18:s Alvin Svanlund tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i U18 regional norr herr på söndagen. Och det slutade med seger för Timrå IK U18, som besegrade Björklöven U18 hemma med 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning.

Alvin Svanlund stod för Timrå IK U18:s avgörande mål 5.00 in i förlängningen.

Resultatet betyder att andraplacerade Timrå IK U18 tog femte segern i följd och att Björklöven U18 samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Alvin Svanlund tvåmålsskytt för Timrå IK U18

Den första perioden slutade mållös. Alvin Svanlund gjorde 1–0 till Timrå IK U18 4.10 in i andra perioden framspelad av Albin Klar och Melker Lundgren. Björklöven U18 kvitterade till 1–1 genom Alexander Lyrenäs med knappt fem minuter kvar att spela.

Timrå IK U18 tog ledningen på nytt genom Manfred Wennerberg med 1.56 kvar i perioden i tredje perioden.

Björklöven U18 gjorde 2–2 genom Wiggo Häggström med 1.08 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Timrå IK U18 5.00 in i förlängningen blev Alvin Svanlund med det avgörande 3–2-målet.

Det här var Timrå IK U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

I sista matchen möter Timrå IK U18 Vännäs U18 hemma på fredag 24 oktober 18.00. Björklöven U18 möter Sundsvall Hockey U18 tisdag 21 oktober 19.00 hemma.

Timrå IK U18–Björklöven U18 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0)

U18 regional norr herr, SCA Arena

Andra perioden: 1–0 (24.10) Alvin Svanlund (Albin Klar, Melker Lundgren).

Tredje perioden: 1–1 (55.50) Alexander Lyrenäs (Axel Sandberg, Alexander Kenttä-Esko), 2–1 (58.04) Manfred Wennerberg (Elton Sandman), 2–2 (58.52) Wiggo Häggström (Alexander Kenttä-Esko, Carl Karmehag).

Förlängning: 3–2 (65.00) Alvin Svanlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 5-0-0

Björklöven U18: 4-1-0

Nästa match:

Timrå IK U18: Vännäs HC, hemma, 24 oktober

Björklöven U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 21 oktober