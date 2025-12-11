Tung seger för SSK U18 i toppmatchen mot Djurgården

SSK U18 vann med 2–1 mot Djurgården

SSK U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Lindén matchvinnare för SSK U18

Det var två topplag som möttes i U18 regional öst topp 6 herr på torsdagen. Och det slutade med seger för SSK U18, som besegrade Djurgården hemma med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1).

Oscar Lindén blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 18.58 in i tredje perioden.

Segern var SSK U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

SSK U18–Djurgården – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.24 in i andra perioden gjorde SSK U18 1–0 genom Loke Åkesson efter förarbete av Mille Forslund och Noel Lundell.

Efter 13 sekunder i tredje perioden kvitterade Djurgården genom Alexander Engman.

Men SSK U18 avgjorde matchen med 1.02 kvar att spela genom Oscar Lindén på pass av Mille Forslund och Noel Lundell.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

SSK U18–Djurgården 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

U18 regional öst topp 6 herr, Scaniarinken

Andra perioden: 1–0 (21.24) Loke Åkesson (Mille Forslund, Noel Lundell).

Tredje perioden: 1–1 (40.13) Alexander Engman, 2–1 (58.58) Oscar Lindén (Mille Forslund, Noel Lundell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 4-0-1

Djurgården: 3-0-2