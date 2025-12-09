Tung seger för SDE i toppmatchen mot Flemingsberg

SDE vann med 2–1 mot Flemingsberg

SDE:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Edgars Rullis matchvinnare för SDE

Det var två topplag som möttes i U18 regional öst fortsättningsserie herr på tisdagen. Och det slutade med seger för SDE, som besegrade Flemingsberg hemma med 2–1 (0–0, 0–1, 2–0).

Med en omgång kvar är SDE på andra plats i tabellen, medan Flemingsberg fortfarande leder serien, på samma poäng som SDE. Båda lagen har samma poäng.

Edgars Rullis stod för SDE:s avgörande mål 17.23 in i tredje perioden.

I och med detta har SDE fyra raka segrar i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

SDE–Flemingsberg – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 5.32 in i andra perioden som Flemingsberg tog ledningen genom William Brozin med assist av Ludvig Schünzel.

Redan efter 3.49 i tredje perioden kvitterade SDE till 1–1 genom Nils Pulkkinen framspelad av Maximilian Forsberg och Emmanuel Mouillé. Målet var Nils Pulkkinens femte i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

17.23 in i tredje perioden satte Edgars Rullis pucken framspelad av Ludvig Schmidt Lindqvist och Elton Mannerhill och avgjorde matchen. Rullis fullbordade därmed lagets vändning.

Så sent som den 15 november låg SDE på sjätte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

SDE tar sig an Brinken i nästa match borta torsdag 11 december 20.00. Flemingsberg möter samma dag 19.40 Sollentuna hemma.

SDE–Flemingsberg 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Stockhagens Ishall

Andra perioden: 0–1 (25.32) William Brozin (Ludvig Schünzel).

Tredje perioden: 1–1 (43.49) Nils Pulkkinen (Maximilian Forsberg, Emmanuel Mouillé), 2–1 (57.23) Edgars Rullis (Ludvig Schmidt Lindqvist, Elton Mannerhill).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 4-0-1

Flemingsberg: 2-1-2

Nästa match:

SDE: Brinkens IF, borta, 11 december 20.00

Flemingsberg: Sollentuna HC, hemma, 11 december 19.40