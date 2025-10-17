Tung seger för Mörrums GoIS U20 i toppmatchen mot Lejonet

Seger för Mörrums GoIS U20 med 4–3 mot Lejonet

Mörrums GoIS U20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mörrums GoIS U20:s Matei Bolocan tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 E syd herr på fredagen. Och det slutade med seger för Mörrums GoIS U20, som besegrade Lejonet borta med 4–3 (2–0, 1–1, 1–2).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Lejonet ligger kvar på andra plats i tabellen och Mörrums GoIS U20 är i fortsatt serieledning. Fem poäng skiljer nu lagen åt.

I och med detta har Mörrums GoIS U20 hela fem raka segrar i U20 division 1 E syd herr.

Hampus Eriksson bakom Mörrums GoIS U20:s avgörande

Mörrums GoIS U20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara 0 minuter. Efter 11.32 i andra perioden ökade Mörrums GoIS U20 på till 0–3 återigen genom Matei Bolocan.

Lejonet reducerade dock till 1–3 genom William Sjöholm med 3.44 kvar att spela av perioden. Mörrums GoIS U20 ökade ledningen till 1–4 genom Hampus Eriksson efter 5.03 i tredje perioden.

Marwin Kronkvist och William Sjöholm reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Lejonet.

Mörrums GoIS U20:s Arturs Medvedevs hade tre assists.

Det här var Lejonets andra uddamålsförlust den här säsongen.

Ett fint lyft i tabellen för Mörrums GoIS U20 som så sent som den 3 oktober låg på sjätte plats.

Lördag 25 oktober spelar Lejonet hemma mot Kristianstad 16.40 och Mörrums GoIS U20 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma 12.00 i Jössarinken.

Lejonet–Mörrums GoIS U20 3–4 (0–2, 1–1, 2–1)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (14.45) Matei Bolocan (Arturs Medvedevs, Lucas Johansson Blomgren), 0–2 (15.03) Milton Engdahl (Tudor Bolocan).

Andra perioden: 0–3 (31.32) Matei Bolocan (Arturs Medvedevs), 1–3 (36.16) William Sjöholm (Liam Wetterlöv, Felix Ahlberg Hansson).

Tredje perioden: 1–4 (45.03) Hampus Eriksson (Robin Eskelinen, Arturs Medvedevs), 2–4 (49.07) Marwin Kronkvist (Mikael Åkerblom), 3–4 (54.01) William Sjöholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 2-1-2

Mörrums GoIS U20: 5-0-0

Nästa match:

Lejonet: Kristianstads IK, hemma, 25 oktober

Mörrums GoIS U20: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 25 oktober