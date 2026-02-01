Tung seger för Minnesota i toppmatchen mot Edmonton

Minnesota vann med 7–3 mot Edmonton

Minnesotas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Quinn Hughes matchvinnare för Minnesota

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för Minnesota, som besegrade Edmonton borta med 7–3 (2–2, 3–0, 2–1).

Segern var Minnesotas fjärde på de senaste fem matcherna.

Montreal nästa för Minnesota

Edmonton tog ledningen i början av första perioden genom Leon Draisaitl.

Minnesota kvitterade till 1–1 genom Joel Eriksson Ek efter 6.15.

Efter 8.01 i matchen gjorde Edmonton 2–1 genom Ryan Nugent-Hopkins.

Minnesota gjorde 2–2 genom Kirill Kaprizov efter 19.24.

I andra perioden var det Minnesota som var starkast och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Mats Zuccarello, Quinn Hughes och Vladimir Tarasenko.

Efter 9.42 i tredje perioden ökade Minnesota på till 2–6 genom Tyler Pitlick.

Edmonton reducerade dock till 3–6 genom Jack Roslovic efter 12.43 av perioden.

Minnesota kunde dock avgöra till 3–7 med 5.43 kvar av matchen genom Brock Faber.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Minnesota Wild vunnit.

I nästa omgång har Edmonton Toronto hemma i Rogers Place, onsdag 4 februari 02.30. Minnesota spelar hemma mot Montreal tisdag 3 februari 01.30.

Edmonton–Minnesota 3–7 (2–2, 0–3, 1–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (3.16) Leon Draisaitl, 1–1 (6.15) Joel Eriksson Ek (Quinn Hughes, Jesper Wallstedt), 2–1 (8.01) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Evan Bouchard), 2–2 (19.24) Kirill Kaprizov (Joel Eriksson Ek, Mats Zuccarello).

Andra perioden: 2–3 (20.35) Mats Zuccarello (Ryan Hartman), 2–4 (32.29) Quinn Hughes (Brock Faber), 2–5 (35.41) Vladimir Tarasenko (Marcus Foligno, Danila Jurov).

Tredje perioden: 2–6 (49.42) Tyler Pitlick (Yakov Trenin, Vinnie Hinostroza), 3–6 (52.43) Jack Roslovic (Darnell Nurse, Joshua Samanski), 3–7 (54.17) Brock Faber (Matt Boldy, Jacob Middleton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Minnesota: 4-1-0

Nästa match:

Edmonton: Toronto Maple Leafs, hemma, 4 februari 02.30

Minnesota: Montreal Canadiens, hemma, 3 februari 01.30