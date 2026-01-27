Tung seger för Mariestad i toppmatchen mot Boro/Vetlanda

Mariestad-seger med 9–2 mot Boro/Vetlanda

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Wilmer Blom-Rotmark med två mål för Mariestad

Det var två topplag som möttes i U20 juniorettan syd herr på tisdagen. Och det slutade med seger för Mariestad, som besegrade Boro/Vetlanda hemma med 9–2 (2–0, 5–1, 2–1).

– Påkopplat från start, där vi skaffar oss bra lägen i första perioden där vi får utdelning till slut. Sen slår vi aldrig riktigt av på takten, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Efter tre segrar i rad för Boro/Vetlanda tog det stopp. Mariestad tog i stället sjätte segern i rad.

Joel Cruus gjorde matchvinnande målet

Amandus Alt Almqvist gav Mariestad ledningen efter tio minuter med assist av Ville Gustafsson och Wilmer Blom-Rotmark. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Anton Persson slog till efter förarbete av Joel Cruus efter 12.01.

Mariestad tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 3.02 genom Joel Cruus och gick upp till 6–0 innan Boro/Vetlanda svarade.

I periodpausen hade Mariestad ledningen med 7–1.

Mariestad vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 9–2.

Ville Gustafsson gjorde ett mål för Mariestad och spelade dessutom fram till två mål, Helmer Wallqvist hade tre assists och Wilmer Blom-Rotmark stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 6–5 efter förlängningsspel .

Lördag 31 januari 14.00 möter Mariestad Mörrums GoIS U20 borta i Jössarinken medan Boro/Vetlanda spelar hemma mot Mölndal Hockey U20.

Mariestad–Boro/Vetlanda 9–2 (2–0, 5–1, 2–1)

U20 juniorettan syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (10.32) Amandus Alt Almqvist (Ville Gustafsson, Wilmer Blom-Rotmark), 2–0 (12.01) Anton Persson (Joel Cruus).

Andra perioden: 3–0 (23.02) Joel Cruus (Olle Fjellman, Lucas Göthe), 4–0 (28.16) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Anton Persson), 5–0 (33.44) Wilmer Blom-Rotmark (Vilgot Andersson, Amandus Alt Almqvist), 6–0 (34.11) Scott Johnson (Thure Ahl, Viggo Eklund), 6–1 (39.02) Hugo Borg (Seth Ståhlgren Uebel), 7–1 (39.48) Lukas Ottosson (Helmer Wallqvist).

Tredje perioden: 7–2 (48.26) Hugo Sollin (Axel Petersson, Seth Ståhlgren Uebel), 8–2 (52.31) Olle Fjellman (Alfred Ahlgren), 9–2 (52.47) Wilmer Blom-Rotmark (Ville Gustafsson, Helmer Wallqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Boro/Vetlanda: 3-0-2

Nästa match:

Mariestad: Mörrums GoIS IK, borta, 31 januari 14.00

Boro/Vetlanda: IF Mölndal Hockey, hemma, 31 januari 14.00