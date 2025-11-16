Prenumerera

Tung seger för Los Angeles i toppmatchen mot Ottawa

  • Los Angeles vann med 1–0 mot Ottawa

  • Los Angeles femte seger på de senaste sex matcherna

  • Alex Laferriere avgjorde för Los Angeles

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för Los Angeles, som besegrade Ottawa borta med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0).

Segermålet för Los Angeles stod Alex Laferriere för 9.19 in i första perioden.

Därmed har Los Angeles vunnit fyra matcher i rad i NHL och har sex raka segrar på bortaplan.

Ottawa–Los Angeles – mål för mål

Ottawa har tre vinster och två förluster och 14–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Ottawas sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Los Angeles sjunde uddamålsseger.

Lagen möts på nytt i Crypto.com Arena den 25 november.

Nästa motstånd för Ottawa är Anaheim Ducks. Lagen möts fredag 21 november 04.00 i Honda Center. Los Angeles tar sig an Washington borta tisdag 18 november 01.00.

Ottawa–Los Angeles 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (9.19) Alex Laferriere.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-1-1

Los Angeles: 4-0-1

Nästa match:

Ottawa: Anaheim Ducks, borta, 21 november

Los Angeles: Washington Capitals, borta, 18 november

