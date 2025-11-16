Tung seger för Los Angeles i toppmatchen mot Ottawa

Los Angeles vann med 1–0 mot Ottawa

Los Angeles femte seger på de senaste sex matcherna

Alex Laferriere avgjorde för Los Angeles

Det var två topplag som möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för Los Angeles, som besegrade Ottawa borta med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0).

Segermålet för Los Angeles stod Alex Laferriere för 9.19 in i första perioden.

Därmed har Los Angeles vunnit fyra matcher i rad i NHL och har sex raka segrar på bortaplan.

Ottawa–Los Angeles – mål för mål

Ottawa har tre vinster och två förluster och 14–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Ottawas sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Los Angeles sjunde uddamålsseger.

Lagen möts på nytt i Crypto.com Arena den 25 november.

Nästa motstånd för Ottawa är Anaheim Ducks. Lagen möts fredag 21 november 04.00 i Honda Center. Los Angeles tar sig an Washington borta tisdag 18 november 01.00.

Ottawa–Los Angeles 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (9.19) Alex Laferriere.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-1-1

Los Angeles: 4-0-1

Nästa match:

Ottawa: Anaheim Ducks, borta, 21 november

Los Angeles: Washington Capitals, borta, 18 november