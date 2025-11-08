Tung seger för IFK Täby HC i toppmatchen mot Wings HC Arlanda

IFK Täby HC segrade – 5–1 mot Wings HC Arlanda

IFK Täby HC:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Sebastian Falck avgjorde för IFK Täby HC

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 östra A herr på lördagen. Och det slutade med seger för IFK Täby HC, som besegrade Wings HC Arlanda borta med 5–1 (1–0, 2–0, 2–1).

Resultatet betyder att serieledande IFK Täby HC tog sjunde segern i följd och att Wings HC Arlanda samtidigt förlorade efter fyra segrar i rad.

Wings HC Arlanda–IFK Täby HC – mål för mål

IFK Täby HC tog ledningen efter 11.24 genom Markus Malmgren på pass av Jacob Söderberg-Nelson och Olle Nordberg. Även i andra perioden var IFK Täby HC starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Sebastian Falck och Lukas Hernegran. IFK Täby HC gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Olle Nordberg och Vincent Bäckdahl, vilket avgjorde matchen.

Vilmer Asp reducerade förvisso men närmare än 1–5 kom inte Wings HC Arlanda. IFK Täby HC tog därmed en säker seger.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Täby HC med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 10 november. Då möter Wings HC Arlanda Östhammars SK U20 i Pinbackshallen 19.40. IFK Täby HC tar sig an SDE borta 20.05.

Wings HC Arlanda–IFK Täby HC 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)

U20 Div 1 östra A herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (11.24) Markus Malmgren (Jacob Söderberg-Nelson, Olle Nordberg).

Andra perioden: 0–2 (29.25) Sebastian Falck (Vilgot Rietz, Anton Berg), 0–3 (33.00) Lukas Hernegran (Kristofers Riekstins, Gustavs Sparinskis).

Tredje perioden: 0–4 (46.23) Olle Nordberg (Nils Brisheim, Jacob Söderberg-Nelson), 0–5 (57.20) Vincent Bäckdahl (Gustavs Sparinskis, Kristofers Riekstins), 1–5 (59.59) Vilmer Asp (Max Gustafsson, Liam Wahlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 4-0-1

IFK Täby HC: 5-0-0

Nästa match:

Wings HC Arlanda: Östhammars SK, hemma, 10 november

IFK Täby HC: SDE HF, borta, 10 november