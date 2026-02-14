Tung seger för Grästorp i toppmatchen mot Hisingen

Grästorp-seger med 3–2 mot Hisingen

Grästorps fjärde seger på de senaste fem matcherna

Valentin Bolgakov avgjorde för Grästorp

Grästorp besegrade Hisingen borta i den seriefinalen med 3–2 (2–1, 0–1, 1–0) i U20 Div 1 A syd vår herr på lördagen.

Med två omgångar kvar är Hisingen fortfarande i serieledning, sex poäng före Grästorp. Sex poäng skiljer lagen åt.

Med det tog bortalaget Grästorp en skön revansch, eftersom Hisingen vann senaste mötet lagen emellan med hela 9–0.

Segern var Grästorps fjärde på de senaste fem matcherna.

Rönnäng nästa för Grästorp

Grästorp startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elias Johansson och Ludvig Niska innan Hisingen svarade och gjorde 2–1 genom Lukas Stahl.

Efter 17.02 i andra perioden nätade Joakim Tornberg framspelad av William Nordberg och Filip Gustavsson och kvitterade för Hisingen.

12.18 in i tredje perioden nätade Grästorps Valentin Bolgakov på pass av Stig Lindell och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Tisdag 17 februari 19.30 spelar Hisingen borta mot Alingsås. Grästorp möter Rönnäng borta i Tjörns Ishall onsdag 18 februari 19.30.

Hisingen–Grästorp 2–3 (1–2, 1–0, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (4.59) Elias Johansson (Helge Karlsson), 0–2 (9.32) Ludvig Niska (Valentin Bolgakov, Liam Charlez), 1–2 (18.36) Lukas Stahl (Philip Jarvind, Filip Gustavsson).

Andra perioden: 2–2 (37.02) Joakim Tornberg (William Nordberg, Filip Gustavsson).

Tredje perioden: 2–3 (52.18) Valentin Bolgakov (Stig Lindell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 4-0-1

Grästorp: 4-0-1

Nästa match:

Hisingen: Sörhaga/Alingsås, borta, 17 februari 19.30

Grästorp: Rönnängs IK, borta, 18 februari 19.30