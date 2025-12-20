Tung seger för Dallas i toppmatchen mot Anaheim Ducks

Dallas vann med 8–3 mot Anaheim Ducks

Dallas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Dallas Jason Robertson tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i NHL på lördagen. Och det slutade med seger för Dallas, som besegrade Anaheim Ducks borta med 8–3 (4–1, 3–0, 1–2).

Segern var Dallas sjunde på de senaste nio matcherna.

Thomas Harley matchvinnare för Dallas

Dallas dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det Dallas som spelade bäst och gick från 1–4 till 1–7 genom två mål av Jason Robertson och ett mål av Adam Erne.

I tredje perioden var det i stället Anaheim Ducks som hade greppet. Laget vann perioden med 2–1 men Dallas kunde hålla undan och vinna matchen med 8–3.

Jason Robertson gjorde två mål för Dallas och spelade fram till ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Anaheim med 7–5.

Anaheim Ducks tar sig an Columbus i nästa match hemma söndag 21 december 04.00. Dallas möter Toronto hemma måndag 22 december 01.00.

Anaheim Ducks–Dallas 3–8 (1–4, 0–3, 2–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (2.36) Oskar Bäck (Radek Faksa), 1–1 (3.32) Ryan Poehling (Radko Gudas, Ross Johnston), 1–2 (4.42) Roope Hintz (Jason Robertson, Mavrik Bourque), 1–3 (12.41) Sam Steel (Jamie Benn, Miro Heiskanen), 1–4 (14.19) Thomas Harley (Mikko Rantanen).

Andra perioden: 1–5 (31.10) Jason Robertson (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen), 1–6 (35.10) Jason Robertson (Roope Hintz), 1–7 (38.30) Adam Erne (Radek Faksa, Thomas Harley).

Tredje perioden: 2–7 (41.01) Beckett Sennecke (Mason Mctavish, Chris Kreider), 2–8 (41.42) Ilya Lyubushkin (Justin Hryckowian, Esa Lindell), 3–8 (54.22) Mikael Granlund (Jackson Lacombe, Troy Terry).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 1-1-3

Dallas: 3-0-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: Columbus Blue Jackets, hemma, 21 december 04.00

Dallas: Toronto Maple Leafs, hemma, 22 december 01.00